Anyaország :: 2024. február 13. 18:31 ::

"Fogtok még szopni!" - mondta az újbudai rendőrgyilkos a sértetteknek a tárgyalóteremben

– "Szarházi!" – mondta Sz. Szilárdnak az egyik sértett. – "Fogtok még szopni!" – reagált a keddi tárgyaláson a lábbilincsben zavarosan védekező vádlott.

Tanúként hallgatták meg kedden az újbudai rendőrgyilkos kezelőorvosát a Fővárosi Törvényszéken. Az orvos szerint jelenleg nem mutat pszichotikus tüneteket a vádlott, de nem zárható ki esetében a bűnismétlés veszélye. Zavaros védekezéssel állt elő kedden Szakács Szilárd, ez pedig rendkívül heves indulatokat váltott ki a tárgyalóteremben a sértettekből.

Idén januárban felmerült, hogy megszüntessék az újbudai rendőrgyilkos kényszergyógykezelését. A vádlott korábbi kezelői tették ezt a javaslatot, a bíróság igazságügyi szakértői viszont nem értettek egyet ezzel. Később a bíróság arra jutott, hogy szükség van a férfi további kényszergyógykezelésére.

"Sz." Szilárd azután került az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (IMEI), hogy 2023 januárjában megölt egy ellene intézkedő rendőrt.

Ahogy eddig is, kedden is vezetőszáron, lábbilincsben kísérte be Szakácsot a zsúfolt tárgyalóterembe négy maszkos, fegyveres büntetés-végrehajtási dolgozó. Már a tárgyalás elején, még a vádlott kezelőorvosának meghallgatása előtt jelezte, hogy az üggyel kapcsolatban több észrevétele is van, amik később komoly indulatokat, oda-vissza szólogatást, bírói fegyelmezést okoztak a teremben.

Tanúként hallgatták meg a keddi tárgyalási napon a vádlott kezelőorvosát. A pszichiáter elmondta, hogy 2023. november 1. óta kezeli Sz. Szilárdot. Pszichotikus tüneteket jelenleg nem produkál a vádlott a kezelőorvosa szerint, ehelyett a kevert személyiségzavar az, ami az utóbbi időben dominál. Elképzelhetőnek tartja a pszichiáter, hogy a kábítószerfogyasztás beszüntetése az, ami miatt jelenleg nem mutat paranoid tüneteket. A kezelőorvos azt a korábbi szakértői véleményt is megkérdőjelezte, ami paranoid skizofrénként írta le a bűncselekmény elkövetőjét, ragaszkodott ahhoz, hogy kevert személyiségzavarként írja le Sz. Szilárd mentális állapotát. Elmondta, hogy a vádlott személyiségében dominánsak a nárcisztikus, egocentrikus jegyek.

A kényszergyógykezelés keretében nyugtatót kap jelenleg napi szinten a vádlott, de antipszichotikum adását a kezelőorvos nem tartja jelenleg indokoltnak, mert a vádlott aktívan pszichotikus tüneteket nem mutat. "Viselkedése a sajátos körülmények között is megfelelő, sorozatok nézésével tölti a mindennapjait" – mondta a kezelőorvos.

Az ügyészség erre vonatkozó kérdésére elmondta ugyanakkor a pszichiáter, hogy nem tudja kizárni esetében a bűnismétlést. Arról is beszélt, hogy Sz. Szilárdnak nincs betegségbelátása, nem gondolja, hogy paranoid volt a 2023-as bűncselekmény elkövetésekor. Ezt a megállapítást egyébként megerősítette később az, amit Sz. Szilárd észrevételként mondott. Mentális stabilitását azzal próbálta bizonyítani, hogy a bűncselekmény elkövetése idején tökéletesen ellátta a feladatait, rendesen dolgozott.

"25 tanút is beidézhetnék, akik ezt tudják bizonyítani" – mondta ezzel kapcsolatban.

Sz. Szilárd védekezésében volt egy különös zavart keltő rész is. Magát mentegetve, valahogy a saját stabilitására szolgáló bizonyítékként felhozta, hogy "mindenki bevette a Covid-hisztit is". Erre reagálva a bírónő azt mondta, hogy egyáltalán nem érti, hogy jön ez ide, és az ügy szempontjából teljesen irreleváns.

Sokkal komolyabb indulatokat váltott ki ugyanakkor a vádlott védekezésének az a szakasza, amikor azt kérte a bírónőtől, hogy vizsgálják meg a lefoglalt telefonja giroszkópjának az adatait. Ezekből ugyanis szerinte kiderülne, mikor milyen testhelyzetben volt, ez pedig bebizonyítaná, hogy valóban önvédelemből támadt az ellene intézkedő rendőrökre.

Megint azt adta elő, hogy magát védve szúrta halálra Baumann Péter főhadnagyot, ez pedig rendkívül heves indulatokat váltott ki a tárgyalóteremben ülő sértettekből. Az egyik sértett rendőr szarházinak hívta, erre reagálva pedig a vádlott mindkét sértettnek a következő mondatot címezte:

Fogtok még szopni!

Ez a jelenet láthatóan ingerültté tette a bírónőt is. Arra utasította Szakácsot, hogy az ő szemébe nézzen, ne a sértettekre, a vádlottat bekísérő büntetés-végrehajtási dolgozókat pedig arra kérte, álljanak úgy, hogy ne tudjanak a sértettek és a vádlott összenézni.

Nem sokkal a feszült beszólogatások után véget ért a keddi tárgyalás. A következő tárgyaláson, március 8-án várható ítélethozatal.

(Telex nyomán)