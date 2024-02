Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. február 15. 07:49 ::

A bicskei áldozatoknak utalja fizetés-kiegészítését egy református lelkész, amíg Balog Zoltán hivatalban van

Megrendítő erejű közösségi média-bejegyzést tett közzé szerda reggel Csűrös András református lelkipásztor, a Gyömrői Református Gyülekezet vezető lelkésze. A vezető lelkész azt írja, hogy „Isten előtti bűnbánattal és az áldozatok iránti együttérző szeretettel” felajánlja a Balog Zoltán püspök által vezetett Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete által számomra folyósított lelkipásztori fizetés-kiegészítést a gyermekbántalmazások elszenvedői javára”.

A portál megjegyzi, hogy a Református Egyházban elsősorban az egyes gyülekezetek felelőssége, hogy eltartsák lelkipásztoraikat, ám az egyházkerületük is biztosít számukra fizetés-kiegészítést.

A református lelkipásztor az adományát a hivatalban lévő egyházkerületi vezetés, azaz Balog Zoltán püspök mandátumának ideje alatt minden hónapban eljuttatja az áldozatok részére.

Csűrös András vállalásához rögtön csatlakozott egy másik református lelkész is. Tar Zoltán lelkipásztor azt írta Csűrösnek, hogy nincs egyedül, ő is csatlakozik, és erre hívja fel a többi református lelkészt is.

Balog Zoltánt kedden hallgatták meg a Magyar Református Egyház Zsinati Hivatalában, hogy magyarázza meg a bicskei pedofilbűncselekményekkel összefüggésben elítélt Kónya Endre kegyelmi eljárásában játszott szerepét. Az egykori kormánypárti politikus az esemény utáni videóüzenetében előadta, hogy egyetértett azzal, hogy a férfi kegyelmet kapjon Novák Katalintól, aki a döntése miatti botrány hatására le is mondott államfői tisztségéről.

Balog szerint nem azért kell bocsánatot kérnie, mert „egy kegyelmet kérő ember” mellé állt, hanem azért, mert ez az ügy a református egyháznak kárt okozott. A Református Egyház tisztségviselőinek négyötöde vett részt a tanácskozáson, amely egy véleménynyilvánító titkos szavazással ért véget, melyen a jelenlevők 86 százaléka bizalmáról biztosította Balog Zoltán.

(24 nyomán)

Korábban írtuk: