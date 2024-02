Anyaország :: 2024. február 15. 15:45 ::

L. Simon szerint Balognak követnie kellene a köztársasági elnök példáját

Téma volt a Hír TV Vezércikk című műsorában Balog Zoltán református püspök érintettsége a kegyelmi botrányban. A szegmenst Gajdics Ottó úgy vezette fel, hogy a nemzeti vagy jobboldalon az eddigi lemondások – Novák Katalin köztársasági elnöké és Varga Judit volt igazságügyi miniszteré – is élénk vitát generáltak, majd azt kérdezte a jelenlévőktől, mit szólnak ahhoz, hogy a református egyház döntéshozó grémiuma – esperes-gondnoki értekezlete – nem engedte lemondani Balog Zoltánt.

– Ez nem egy döntéshozó grémium, majd a zsinat lesz az. Itt gyakorlatilag egyetlenegy emberen múlott, hogy püspök marad, vagy nem: magán Balog Zoltánon. Az, hogy ő fölajánlja a lemondását egy olyan testületnek, amely ténylegesen nem rendelkezik döntési jogkörrel, az egy számomra nehezen értelmezhető kérdés – reagált az elhangzottakra L. Simon László.

Szerinte tisztázni kell, hogy Balognak van-e felelőssége a kegyelmi ügyben. „Ő láthatólag elismerte a felelősségét, azt mondta, hogy hibázott. Nem egészen értem, hogy miben hibázott, de ha jól értelmezem, akkor alapvetően azt tartotta hibájának, hogy a kegyelmi ügyben egyetértett a kegyelmet kezdeményező személlyel, személyekkel” – folytatta.

Azután levezette, hogy szerinte, mivel a K. Endre ügyében megszületett jogerős ítélet után sem került nyilvánosságra olyan bizonyíték, amely az ártatlanságát bizonyítja, nem volt indokolt, hogy kegyelmet kapjon. Éppen ezért úgy látja, hogy Novák felelős döntést hozott, morálisan helyesen, példaértékűen cselekedett, amikor lemondott. Ha pedig Balog valóban azt tanácsolta az államfőnek, hogy a bicskei gyerekotthon pedofil igazgatójának tetteit elleplezni segítő helyettes kegyelmet kapjon, akkor

a felelősség egyértelmű. Szerintem egy ilyen helyzetben morálisan az a jó megoldás, hogy követi a köztársasági elnöknek a példáját, és ő maga is lemond.

A kérdés L. Simon szerint megosztja a református egyházat, számos lelkipásztor jelezte, hogy nem ért egyet annak a testületnek a döntésével, amely kedden hallgatta meg Balogot, és morálisan megkérdőjelezik, hogy helyesen cselekedett-e.

– Anélkül, hogy én magam különösebben pálcát törnék az ő feje fölött, fölhívnám a figyelmet arra, hogy az egyháznak a meghatározó tagjai miképpen gondolkodnak. Szerintem ez is jelzésértékű – fogalmazott.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy „még az ellenzéki újságírók” sem a református egyházat támadták ebben az ügyben, hanem „magát a püspököt mint a köztársasági elnök tanácsadóját, számonkérve rajta, hogy tényleg azt tanácsolta-e, hogy a pedofilt mentegető pedagógus kapjon kegyelmet.

– Innentől fogva viszont, hogy el lehet bújni egy egyházi testület mögé, az egész ügyet az egyházra is rávetítik, innentől fogva már az egyházat fogják számonkérni, hogy hogy maradhatott püspök – tette hozzá, megjegyezve: szerinte a zsinati testületnek döntenie kell arról, hogy le akarja-e zárni „ezt az egész sajnálatos, nemcsak a magyar konzervatív oldalt, hanem a teljes nemzeti közösséget érintő, rendkívül rosszízű dolgot, vagy azt akarja, hogy ez tovább folytatódjék”.

Ezután Dézsy Zoltán dokumentumfilmes, rendező szólalt meg, aki elmondta, hogy több e-mailt is kapott, amelyekből azt szűrte le, hogy sokan úgy érzik, a gyászmunka az ügyben még nem fejeződött be, de Balognak meg kell fontolnia, hogy lemondjon. Ő maga is osztja ezt a véleményt.

Úgy fogalmazott, hogy a nemzet „veszített két fantasztikus harcost” Novák Katalin és Varga Judit személyében, majd azt mondta: szerinte a gyászmunkához hozzátartozik, hogy valaki megvallja a bűnét és levonja a megfelelő következtetést.

Ómolnár Miklós, a kormánypárti médiaholding bulvár divíziójának igazgatója nem akart fekete vagy fehér véleményt megfogalmazni, szerinte idő kell ahhoz, hogy a részletek tisztázódjanak, és kiderüljön, hogy pontosan mi is történt. Addig magának is csak a Bibliából idézget: „Ne ítélj, hogy meg ne ítéltess”.

