Anyaország :: 2024. február 24. 13:45 ::

Tartós élelmiszert gyűjtenek jövő vasárnaptól a katolikus templomokban

Tartós élelmiszert gyűjtenek jövő vasárnaptól egy héten keresztül a katolikus templomokban, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) erről szóló körlevelét most vasárnap országszerte felolvassák minden szentmisén.

Az MTI-hez szombaton eljuttatott körlevélben arra kérik a híveket, tegyenek tanúságot az "irgalmas szeretet gyakorlásáról" az idei nagyböjtben is, és járuljanak hozzá tartós élelmiszerrel a Katolikus Egyház segélyakciójához. Az élelmiszergyűjtés keretében március 3-tól 10-ig várják az adományokat a katolikus templomokban az arra kijelölt helyen.

Kitértek arra: a legkisebb adomány is a felebaráti szeretetet fejezi ki. A templomokban összegyűjtött élelmiszercsomagok "nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a gondviselő Isten szeretetének kézzelfogható jelét a nélkülöző családokba" - fogalmaztak.

A keresztúti ájtatosság a IV. században jelent meg, és a mai formájában a középkorban terjedt el a keresztény világban. Jézus szenvedésének eseményeiről elmélkedve szembetűnik, hogy keresztútján ott voltak a segítők is, akiket a Gondviselés rendelt mellé. "Bennünket is így küld Isten rászoruló, nélkülöző embertársaink mellé, hogy legyünk mi is Cirenei Simonok és Veronikák" - írták.

Megjegyezték: a gyűjtés jó alkalom arra is, hogy - ahol még nincs plébániai karitászcsoport - alkalmi segítőcsoportok alakuljanak az egyházközségekben, akiknek feladatuk, hogy megszervezzék és elvégezzék a gyűjtéssel kapcsolatos teendőket, például az adományok szétválogatását, élelmiszercsomagok készítését és eljuttatását a rászorulókhoz.

Telefonos adományvonalon is be lehet kapcsolódni a segélyakcióba, a Katolikus Karitász 1356-os telefonszámának felhívásával 500 forinttal lehet támogatni a rászorulókat.

A körlevélben kitértek arra is, hogy a korábbi években meghirdetett gyűjtések eredményeképpen családok ezreit tudták segíteni a hívek adományaiból. A legkisebb adományokat is "hálásan köszönjük" - fogalmaztak, reményüket fejezve ki, hogy újra nagyon sok családnak tudnak segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

(MTI)