A Mi Hazánk biztonságot és átláthatóságot követel az adósoknak a végrehajtók nemzetbiztonsági kockázatot jelentő jelenlegi elektronikus rendszere helyett

Giga mértékű szerződést kötött még 2017-ben a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, hogy a végrehajtók számára új szoftvert fejlesszenek az ügykezelésekhez. A 3,7 milliárd forintos szerződés azonban nem jött létre, így az MBVK még mindig a régi, elavult és sebezhető rendszert alkalmazza, és ennek a használatára kötelezi a végrehajtókat - írja közleményében dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Alább a folytatás.

A végrehajtási törvényhez hasonlóan a jelenlegi elektronikus rendszer is ezer sebből vérzik. Többek között az MBVK nem rendelkezik megfelelő informatikai védelemmel a külső támadásokkal szemben. A végrehajtók hozzáférhetnek egymás anyagaihoz, ahogy illetéktelenek is bizonyos állományokhoz. Az ügykiosztás belülről is manipulálható és akár gazdasági bűncselekmények szándékos vagy gondatlan elkövetésére is fel tudják használni a jelenlegi hibás rendszert.

De van egy nagyon érdekes pontja a jelentésnek, miszerint akár nemzetbiztonsági kockázat is felmerülhet ennek a használt szoftvernek a kapcsán, ami aggodalomra adhat okot. Nagyon régóta probléma, hogy nincs egy központi elérhető felület az adós számára, ahol láthatja az ellene folyó eljárásokat, azokat is amelyek nincsenek végrehajtáson. Így még sürgetőbb lenne egy új rendszer megalkotása!

A Mi Hazánk Mozgalom a végrehajtás előszobáját is igazságossá és átláthatóvá tenné! Éppen ezért követeljük, hogy legyen egy központi nyilvántartás az adósságokról akár az ügyfélkapu rendszerén belül! Miért ne lehetnének az adótartozásokon kívüli tartozások naprakészen láthatók az adósok számára? Tekintettel a fentiekre sürgős változásra van szükség! Az végrehajtói karnak a szuperhatósággal vagy a kormánnyal együtt kellene ezt a súlyos problémát orvosolni, hogy az adósok hozzáférjenek adataikhoz és azok biztonságban legyenek.