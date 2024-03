Nagyon sokan vannak, akik úgynevezett "kényszervállalkozóként" dolgoznak. Természetesen itt is rengeteg az éjszakázás, se ünnepnapi, se hétvégi pótlék nincs. A fizetés pedig gyakorlatilag a minimálbérrel egyenértékű. Ugyanis ilyenkor nekik kell befizetni minden járulékot maguk után, s hát tudjuk, Magyarországon ezek igencsak magasak. Kaptam olyan információkat is, hogy nem ritka a 700-1000 forintos órabér sem.

De az egyik legfontosabb, amiről még nem volt szó a korábbi cikkben, az a biztonsági őrök jogainak helyzete. Tehát, hogy hogyan védhetik meg magukat. Mert ezzel kapcsolatban is van egy rossz gyakorlat, pedig problémák adnak bőven, főleg olyan helyeken, ahol igen nagy számban vannak jelen etnikai alapon szerveződő bűnbandák, tehát cigánybűnözők.

Éppen a minap beszéltem egy olyan biztonsági őrrel, aki Pécsen dolgozik, 2 hét alatt "csak" négyszer próbálták megkéselni, az volt a szerencséje, hogy a derékszíja fogta meg a pengét.

De bizonyára emlékszünk a tavalyi békéscsabai tragédiára , ahol halálra késeltek egy biztonsági őrt egy szórakozóhelyen. Akkor a Mi Hazánk Rendvédelmi Kabinetje kezdeményezte is, és ma is aktuális, hogy legyenek ők is közfeladatot ellátó személyek. A törvények pedig őket védjék, ne pedig a bűnözőket.