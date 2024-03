Anyaország, Videók :: 2024. március 9. 11:07 ::

A béke neve: Donald Trump

Orbán Viktor osztotta meg ezt a bölcsességet a Facebook-oldalán a volt - és reményei szerint leendő - amerikai elnökkel való találkozója után.

Donald Trump és közeli tanácsadóinak egy kisebb csoportja péntek este nagyjából egy órás megbeszélést tartott Orbán Viktorral a volt elnök floridai Mar-a-Lagoban található birtokán – közölték a CNN forrásai, melyeket a Telex szemlézett. Orbán szerint Donald Trumppal ők a „béketeremtők”.

A kötetlenebb, „jó hangulatú” beszélgetés után egy tribute zenekar volt a program, ami a birtokon játszott a meghívott vendégeknek. A CNN forrásai a találkozót napirend nélküli, baráti beszélgetésnek minősítették. Trump kampánycsapata által kiadott közlemény szerint azért találkozott Orbán Viktorral, hogy „a Magyarországot és az Egyesült Államokat érintő kérdések széles körét megvitassák, beleértve az erős és biztonságos határok kiemelkedő fontosságát”.



Fotók: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A találkozóról Orbán is beszámolt saját Facebook-oldalán: „Trump elnök a béke elnöke volt, tiszteletet parancsolt a világban és ezzel megteremtette a béke feltételeit” – mondta a miniszterelnök a találkozóról közzétett videójában. Orbán arról beszélt, hogy ma nem lenne háború, ha Trump lenne az elnök. A béke kérdése mellett abban is egyetértettek, hogy az amerikai-magyar gazdasági kapcsolatokban még sok lehetőség van. Orbán, aki sokszor kijelenti, hogy más országok választásait nem akarja véleményezni, illetve a szuverenitás védelmét is hangoztatja kijelentette:

„az amerikaiknak az a dolguk, hogy meghozzák a maguk döntését, nekünk magyaroknak meg az a dolgunk, hogy valljuk be őszintén: jobb lenne a világnak és jobb lenne Magyarországnak, ha Donald Trump elnök úr visszatérne”.

A találkozóról több videó is felkerült az internetre, ezekből kiderült, hogy Orbán a Pretty Woman című dalra adott át Trump feleségének, Melania Trumpnak egy nagy csokor virágot. Trump ezután arról beszélt, hogy „senki nem jobb, okosabb, vagy jobb vezető Orbán Viktornál. Nem egy ellentmondásos figura, mert azt mondja: így lesz, és ennyi. Ő a főnök. Nagyszerű vezető.”

A CNN-nek a Biden kormányzat tisztségviselője megerősítette, hogy a Fehér Ház nem küldött meghívót Orbánnak, hogy találkozzon Joe Biden elnökkel, és a magyar kormányzat sem jelezte, hogy találkozót szeretne. Bident egyébként megkérdezték: aggódik-e Orbán és Trump találkozója miatt. Az elnök annyit válaszolt: „Ha én nem, akkor neked kellene”.