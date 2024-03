Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. március 9. 12:53 ::

Csak a kormánypárti pedofilölelgetés a jó pedofilölelgetés, a ballib nem az - ez következik Simicskó nyilatkozatából és a fideszes gyakorlatból

Az újbudai emberek válaszokat várnak a momentumos Orosz Annától az újbudai pedofilbotránnyal kapcsolatban - mondta Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szombaton az MTI-hez eljutatott videónyilatkozatában.

Hangsúlyozta: minél mélyebbre ásnak a baloldal újbudai pedofilbotrányában, annál gyomorforgatóbb részletekre bukkannak.

Az elmúlt napokban nyomozás indult egy újbudai óvodában, a gyermekek között dolgozó Gy. Péter ellen, akit azzal gyanúsítanak a hatóságok, hogy pedofil bűncselekményt követett el óvodás kisfiúk sérelmére. Hozzátette: annyit már biztosan tudnak, hogy a szülők évekkel ezelőtt jelezték az óvoda vezetőjének aggályaikat, kifogásaikat a férfi viselkedésével kapcsolatban - foglalta össze a történteket.

A frakcióvezető rámutatott: az Újbudai Önkormányzat baloldali vezetése eközben mélyen hallgat, nem beszélnek arról, hogy tudtak-e a bűntényről, nem beszélnek arról sem, hogy az óvodákat felügyelő alpolgármesterek - Orosz Anna, majd később Erhardt Attila - mit csinálnak vagy csináltak, hiszen "a szülők segélykiáltásai láthatólag hidegen hagyták őket".

Mint mondta, mélyen hallgatnak arról is, hogy a gyanúsított édesanyja a közelmúltban történt nyugdíjba vonulásáig az önkormányzat nagy befolyással bíró, az óvódákért is felelős igazgatója volt, és arról sem beszélnek, hogy a pedofíliával gyanúsított férfi cégének miért van most is érvényes, többmillió forintos tanácsadói szerződése az Újbudai Önkormányzattal.

Ki ez a Gy. Péter, hogy ennyire fontos a dollárbaloldalnak? Orosz Anna miért hallgatott napokig az ügy kirobbanása után? Az alpolgármestersége alatt értesült-e az ügyről vagy tudatosan zárkózott el a szülők panaszai elől? - sorolta kérdéseit Simicskó István.

Az eset szerinte rávilágított arra, hogy az intézmények felügyelte a kerületben nem működik megfelelően.

"Mint hírlik, az óvodai dolgozók elbocsátástól való félelme is szerepet játszott abban, hogy az eset csak most, évekkel később tudódott, ki" - fogalmazott Simicskó István.

Tudott-e erről Orosz Anna? A parlamentben támogatja-e majd a kormány szigorúbb gyermekvédelmi szabályozását, ami a hasonló esetek megelőzéséhez, illetve hatékonyabb felderítéséhez is hozzájárulhat? - fogalmazott meg újabb kérdéseket a KDNP frakcióvezetője.

Itt az ideje, hogy a baloldal befejezze a titkolózást, az emberkénk joguk van tudni mi folyik a hattérben, várjuk Orosz Anna képviselő asszony válaszait - hangsúlyozta Simicskó István.

(MTI)

