Anyaország, LMBTQP+ :: 2024. március 12. 20:52 ::

Két óvodában is dolgozott az újbudai pedofil

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a jelenleg kényszergyógykezelés alatt álló Gy. (azaz Győrffy) Péter ellen számos panasz volt az évek során, azonban ezeket nem vizsgálták ki, tekintettel arra, hogy a férfi nevelőanyja az önkormányzat humánpolitikáért felelős vezetője volt. A hírek ellenére a kerület önkormányzata továbbra is tagadja, hogy bármilyen panasz is érkezett volna a korábbi években Gy. Péterre.

A szexuális kényszerítés és pedofília vádjával letartóztatott Gy. Péter éveken keresztül nem csak egy, hanem két újbudai intézmény munkavállalója is volt. A férfi elsőként az újbudai Cseperedő óvodában kezdett dolgozni, ahol több mint egy évig tevékenykedett, ahonnan aztán egy évvel később rejtélyes körülmények között áthelyezték a gazdagréti Szivárvány óvodába, ahol a botrány kirobbanásáig dolgozott.

Öngyilkos akart lenni

A lapnak nyilatkozó, neve elhallgatását kérő dadus, aki együtt dolgozott a pedofil férfival, azt mondta, mentális problémai lehettek, súlyos hangulatzavarokkal küzdött. Egyébként az, hogy a letartóztatás helyett a kényszergyógykezelését rendelik el, még nem jelenti azt, hogy nem lesz büntethető.

Most elmegyógyító intézetben tartják fogva az újbudai önkormányzati dolgozót, aki az óvodai mosdóban fajtalankodott kiskorú gyermekekkel. Egy hónapra letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság, és a XI. kerületi Rendőrkapitányság nyomozást folytat szexuális kényszerítés bűntett megalapozott gyanúja miatt.

Korábban több panasz is érkezett az önkormányzati dolgozóra, aki a Magyar Nemzet információja szerint öngyilkosságot kísérelt meg még a botrány kirobbanása előtt. Azt, hogy az öngyilkossági kísérlet miatt vagy rossz mentális állapota miatt került a férfi az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe, pontosan még nem lehet tudni, de öngyilkossági szándékát már akkor véghez akarta vinni, amikor még nem jelent meg a sajtóban az ügy.

Többen is panaszt tettek a pedofil ellen

A lap értesülései szerint több szülő is panaszt tett már korábban az újbudai pedagógusasszisztensre, aki ellen szexuális kényszerítés gyanújával nyomoznak. Ezek alapján egyre ellentmondásosabb az Újbudai Önkormányzat korábbi sajtóközleménye, amelyben azt állították, hogy akkor értesültek először az ügyről, amikor a rendőrség február 23-án adatgyűjtésbe kezdett egy névtelen bejelentés alapján.

A lap szerint a pedofíliával gyanúsított Gy. Péter telefonján fotók is voltak, amelyeken szerepel az a gyermek is, akit vélhetően molesztált. A kiskorú arca nem látszik a képeken, ezért a rendőrség fotókat kért be az óvodától, hogy a ruházata alapján azonosítsa az áldozatot.

A férfit jelenleg 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítéssel gyanúsítják. Emellett a bírósági végzésben az is szerepel:

adat van arra is, hogy a gyanúsított a felügyelete alatt álló, 12. életévét be nem töltött gyerekek sérelmére szexuális erőszakot követett el.

Utóbbival egyelőre még nincs meggyanúsítva.

A Magyar Nemzet korábbi értesülései szerint, ellentétben Újbuda Önkormányzata sajtóközleményével, volt panasz a férfira, egy kisfiú szülei jelezték a problémát az óvónőknek, majd az óvodapedagógusok is az intézményvezetőnek, de mivel a gyanúsított anyja az önkormányzatnál dolgozik, nem mertek fellépni ellene.

Az újbudai pedofilügy gyanúsítottjának nevelőanyja, Győrffyné Molnár Ilona a helyi önkormányzat egyik fontos tisztségviselője, az óvodákat is felügyelő Humánszolgálati Igazgatóság vezetője. Így már látható, talán nem a véletlen műve, hogy korábban el akarták tussolni a szexuális kényszerítés miatt büntetőeljárás alá vont pedagógiai asszisztens ügyét.