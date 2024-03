Anyaország :: 2024. március 26. 12:43 ::

Szakács Árpád: Rogánék már vizsgálták kiszivárgott hangfelvételek hatását

A Fidesz médiagépezete fel van készülve a kiszivárogtatott hangfelvételekkel kapcsolatos válságkommunikációra, Magyar Péter ilyen jellegű bizonyítékai nem fognak érdemi hatást gyakorolni a pártpolitikai folyamatokra – jelentette ki Szakács Árpád hétfőn, jóval a hanganyagok közzététele előtt az Ultrahang+ című műsorban.

Hozzátette: egykori főszerkesztőként személyesen is részt vett olyan egyeztetéseken, ahol ilyen kérdések felmerültek. A példát Babis akkori cseh kormányfő esete szolgáltatta, akiről szintén kerültek ki botrányt okozó hanganyagok, de a kommunikációs stábja tudta kezelni a helyzetet, ezeket a tapasztalatokat Rogánék is elemezték. Mint fogalmazott: természetesen valamilyen hatásuk lehet a történteknek, de ilyenekkel ma már nem lehet semmilyen kormányt megbuktatni, aki ennek az ellenkezőjét vizionálja, az félrevezeti az embereket. Hozzátette: az sem vet jó fényt a kiszivárogtatóra, hogy legközelebbi családtagjait hallgatta le.

Szakács Árpád arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani végrehajtó maffiával kapcsolatos ügyeket Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és dr. Fiszter Zsuzsanna tárták fel, akik már 2020 óta esetek özönét dolgozták fel, ez indította el a későbbi büntetőeljárásokat. Ezt a tényt Magyar Péter elhallgatta, és manipulációs szándékkal a Mi Hazánk Mozgalmat a Fidesz szatellitpártjának állította be. Ez egyszerűen hazugság – tette hozzá.

Szakács Árpád kiemelte: Magyar Péter színre lépése olyan életbe vágóan fontos ügyekről terelte el a figyelmet, mint a WHO pandémiaszerződése, amely drasztikus következményekkel fog sújtani minden magyar embert, tartozzon akármilyen szavazótárborhoz is. Ez ugyanis megszünteti Magyarország egészségügyi szuverenitását, lehetővé teszi a marxista ex-terrorista Tedrosz Gebrejeszusz WHO-főigazgatónak, hogy egy esetleges egészségügyi vészhelyzet keretében bármilyen intézkedést megtegyen a magyarokkal is, például egy kényszeroltási programot vezessen be. Ugyanígy nem téma a decemberben elfogadott digitális állampolgársági program kérdése, amelyik a kínai típusú társadalmi kreditrendszer diktatúráját készíti elő. Más globális szabadságot veszélyeztető törekvések is vannak, mint például a készpénz megszüntetése, a politikai pártot alapító Magyar Péter ezekről sem beszél egy szót sem – mondta Szakács Árpád. A publicista arra hívta fel a figyelmet, hogy az embereknek fel kell fogniuk, hiába lesz Magyar Péter a miniszterelnök, ha közben minden szabadságukat elveszik a globális gazdasági körök, amihez most éppen Magyar is asszisztál.