Kijött Magyar Péter az ügyészségről, és közölte, hogy "egyelőre ennyi hangfelvételt talált az ügyben"

Kijött Magyar Péter az ügyészség épületéből, a kihallgatásról elmondta: végighallgatták mondatról mondatra a felvételeket, az ügyészeknek voltak kérdéseik hozzá ezzel kapcsolatban, ezekre válaszolt is. Volt feleségével kapcsolatban elmondta: ő hívta Varga Juditot is, hogy menjen be vele az ügyészségre, de erre nem volt hajlandó a volt igazságügyi miniszter. Szintén beidézné tanúnak Orbán Viktor miniszterelnököt is, mert szerinte jóval többet tudhatott az ügyről, mint volt felesége. Varga Judittal és Gulyás Gergellyel kapcsolatban elmondta: egyikük sem érintett a Schadl–Völner-ügyben.

Véleménye szerint az általa nyilvánosságra hozott hangfelvétel az utóbbi három évtized legnagyobb politikai botránya. Úgy véli: a felesége bejegyzését nem ő írta, hanem „a rogáni propaganda” terméke.

A felvétellel kapcsolatban elmondta: nem tudja, hogy azt az ügyészség használja-e majd, ők a vágatlan felvételt tették közzé, és ezt adták át a hatóságnak is. Kérdésre válaszolva elmondta:

egyelőre ennyi hangfelvételt talált az ügyben.

Beszédében bejelentette, hogy ma estére demonstrációt hívott össze Budapesten a Markó utcába, a Legfőbb Ügyészség épületéhez, majd békés vonulást szeretne szervezni onnan a Kossuth térre, ahol követelnék a kormány lemondását.

(Index nyomán)