Anyaország :: 2024. március 30. 11:30 ::

Gyógyszerkutatásban alkalmazható mérőberendezést fejlesztett a pécsi Z Elektronika Kft.

A fájdalomküszöb mérésére alkalmas nagy precizitású és a gyógyszerkutatásban alkalmazható automatizált berendezést fejlesztett az elektronikai bérgyártást és kapcsolódó fejlesztéseket, szolgáltatásokat végző, pécsi székhelyű Z Elektronika Kft. - közölte a cég az MTI-vel.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs program 151 millió forintos támogatásából megvalósult - saját erővel együtt 314 millió forintos - fejlesztéssel egyetemi gyógyszer alapkutatásban és gyógyszergyárak által használható berendezést hoztak létre.

A kifejlesztett Automated Dynamic Plantar Aesthesiometer (ADPA) diagnosztikai eszköz a kísérleti állatok mancsának érzékenységét méri azzal, hogy nyomást, illetve fájdalmat gyakorol a testrészre, így az ADPA-t neuropátiák és neuropátiás fájdalom kutatására alkalmazható. Az ADPA számítógép vezérelt módon, emberi beavatkozás nélkül stimulálja az állat hátsó mancsát, így kiküszöböli a szubjektív emberi értékelést, tehát a kapott eredmények teljesen objektívek - jegyzik meg a kommünikében.

A 200 dolgozót, ebből 27 mérnököt foglalkoztató, pécsi telephellyel működő, Zákány Elektronikai Kft. néven 1997-ben alapított, Z Elektronika néven 2007 óta működő magyar tulajdonú társaság főként az ipari szereplők számára végez bérgyártást, nagyobb részt exportra termel, partnerei között vannak német, svájci, görög és szlovén cégek. Mindezek mellett multinacionális orvostechnikai, autóipari és biztonságtechnikai vállalatoknak is gyárt alkatrészeket.

A vállalat néhány évvel ezelőtt 1,3 milliárd forintból, a Magyar multi programban elnyert 500 millió forintos vissza nem térítendő támogatás segítségével új gyártócsarnokot épített, gyártóberendezéseket vásárolt és szervezetfejlesztést valósított meg.

A cég az MTI érdeklődésére közölte: a következő időszakban is szeretnénk folytatni az eddigi növekedési pályát és egyben a kapacitásaik kihasználtságát is növelnék. Kitértek arra, hogy idén az ADPA mellett egy, a mezőgazdaságnak szánt Fertitronic névre keresztelt, a trágyázásban segítséget nyújtó precíziós növényszenzor tömeggyártását is megkezdik, továbbá beruházásokat terveznek a logisztika és gyártási képességek területén.

A vállalat 2023-ban elérte a 6 milliárd forintos nettó árbevételt, míg az éves várható eredménye 750 millió forint lesz, egy évvel korábban több mint 4,385 milliárd forint nettó árbevétele volt és 309 millió forintos profitot szerzett.