A Fidesz már Borkai kapcsán is csak annyit tud mondani, hogy Gyurcsány

A plakátok kiadójaként feltüntetett egyesület elnöke a Fidesz szimpatizánsának vallja magát, a szervezet másik bejegyzett képviselője, Morvay László pedig kétszer is indult Győrben önkormányzati választókerületben a Fidesz színeiben még Borkai Zsolt alatt, utána pedig Dézsi Csaba András jelenlegi polgármesternek adott 1,5 millió forintért tanácsokat, emellett a győri önkormányzat gazdasági és tulajdonosi bizottságába is beválasztották külsős tagként, írja a 24. Megkérdezték az érintetteket a furcsa plakátkampány hátteréről.

Jó néhány helyen láthatók azok a plakátok Győrben, amelyeken a Borkai Zsolt maszkját éppen magáról leszedő Gyurcsány Ferenc látható ezzel a felirattal:

Vigyázat, csalók! Borkai eladta a lelkét Gyurcsánynak! Eladná Győrt is!

A plakátokon felelős kiadóként a Győri Civilek Körének Egyesülete van feltüntetve. Ezt a szervezetet nem sokan ismerik az észak-dunántúli megyeszékhelyen, ami nem is csoda, hiszen csak 2024. február 29-én jegyezték be a január 30-án létrejött egyesületet a bíróság Civil szervezetek névjegyzéke szerint. Annál beszédesebbek az egyesület képviselőjeként a nyilvántartásban feltüntetett nevek. Panda Ákos, az egyesület elnöke az egyesület létrehozása után nem sokkal bejárta a helyi önkormányzati, illetve kormánypárti médiát.

– Panda Ákos, a Győri Civilek Körének Egyesülete elnöke járt stúdiónkban, hogy elmesélje érdekes életútját, melyből sok évet Kanada tett ki – említik róla március 22-én a Kisalföld napilap portálján. „2023 nyarán tért vissza végleg: előtte 7 évig Montreálban, 11 évig Alberta tartományban élt, és többek között a Hazánk magazint is szerkesztette, írta, fotózta, terjesztette 8 éven át. Írt könyvet az erdélyi szász erődtemplomokról. Most is egy mestermű van kibontakozóban a tarsolyában. Egyesületével szilárd értékrendre épít, amelynek alapja a nemzeti, keresztény, konzervatív értékrend” – teszik hozzá ugyanitt.

Az önkormányzati GyőrPlusz hetilap portálja április 3-án még egyértelműbben fogalmaz Panda Ákosról: „Soha nem tagadta, hogy Fidesz-szimpatizáns, s a politikai véleményét legtöbbször nem is tartotta magában, ebből a 90-es években akadtak még konfliktusai, de megváltoztatni nem tudták sem a hitvallását, sem a személyiségét.” A vele készült beszélgetést pedig így ajánlják:

S hogy milyen okok játszottak még ebben közre, és min dolgozik most Győrben, Győrért, dr. Dézsi Csaba András polgármesterért és persze Magyarországért? Nos, kiderül, ha megnézik az Nyakkendő nélkül legújabb adását!

Az egyesület másik képviselője, Morvay László még közvetlenebb módon kötődik az önkormányzathoz. Korábban kétszer is a Fidesz jelötjeként indult az önkormányzati választásokon Győr Bácsa városrészében, illetve a gazdasági és tulajdonosi bizottság külső tagja. 2021 októberében önkormányzati megbízást kapott: 1, 5 millió forintért ad tanácsokat a polgármesternek Győr kertvárosairól. A lap megkereste Morvay Lászlót telefonon, illetve az önkormányzat honlapján talált e-mail címén, de elhárította a kérdéseket, mondván: csak az egyesület elnöke nyilatkozhat, ám Panda Ákoshoz nem adott elérhetőséget.

Fotók: Papp László Tamás / 24

Megszólalt viszont a plakát tartalma által érintett politikus.

– Ez egyértelműen Dézsi Csaba András műve, hiszen ennek a három hónapja létrehozott egyesületnek az egyik képviselője Morvay László, aki már az én polgármesterségem alatt is fideszes politikus volt, kétszer is indult a bácsai választókerületben, most pedig polgármesteri biztos Dézsi mellett. Tehát nyilvánvaló, hogy ezt a Fidesz, illetve Dézsi csinálták. Ez kampányfinanszírozási problémákat is felvet – reagált a Közösen a Jövőnkért Egyesület színeiben polgármesterjelöltként induló Borkai Zsolt korábbi fideszes városvezető.

– Sajnos Dézsi Csaba András arra építette a hatalmát, hogy az embereket hazugságokkal folyamatosan megtévessze, de most már oda jutottunk, hogy ő az, aki a saját hazugságait elhiszi, mert az emberek látják, hogy annak, ami ezen a plakáton van, semmi valóságalapja nincs. A jelenlegi polgármester az erőszakos stílusával, a fenyegetőzésével megfélemlíti az embereket. Úgy gondolom, meg kell szabadítani tőle ezt a várost – fogalmazott Borkai.

A plakátokat kiadó egyesületet képviselő Morvay Lászlónak a korábbi önkormányzati választáson még nem volt problémája Borkai Zsolttal, sőt: együtt kampányolt vele. „A Marcalvárosban megkezdett városjárás a múlt héten Révfaluban folytatódott, ahol Borkai Zsolt polgármester és dr. Fekete Dávid alpolgármester mellett a pártszövetség új jelöltjei közül Morvay László és Takács Krisztián is jelen voltak. Takács Krisztián jelenleg is önkormányzati képviselő, aki civil munkájával a város kulturális életéért dolgozik, megválasztása esetén pedig a Belvárosban és a Révfaluban élők érdekeit képviselné. Bár Morvay László jelenleg nem önkormányzati képviselő, mégis sokan ismerik, mert már eddig is számos lakossági kezdeményezést karolt fel. Megválasztása esetén Révfalu, Kisbácsa, Nagybácsa és Sárás további fejlődéséért tevékenykedne” – írták a GyőrPlusz 2019. szeptember 20-i számában.