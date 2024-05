Anyaország :: 2024. május 13. 00:45 ::

Lövöldözés volt a XIII. kerületben: előkerült airsoftfegyver és baseballütő is

Még csütörtök hajnalban történt egy összetűzés Budapest XIII. kerületében, amely lövöldözésig fajult. Az ott élők a Tényeknek nyilatkoztak a történtekről – foglalja össze az Index.

Sokan ordibálásra, káromkodásra és lövések hangjára riadtak fel a XIII. kerületi Szabolcs utcában csütörtök hajnalban. A Tények szerint egy ötfős banda baseballütőkkel és egy airsoftfegyverrel támadt rá egy férfira.

Azt nem tudni, hogy az összetűzés hátterében milyen indíték állt. Az esetről videó is készült.

A Tények szerint a bandatagok már egy bokszerrel meg is sebesítették az áldozatot, aki egy kocsival próbált elmenekülni tőlük. Az egyik helyi lakos azt mondta a csatornának, hogy a támadók be voltak drogozva, és hírhedtek, ismerik őket az utcában. A balhé állítólag csaknem másfél óráig, éjféltől nagyjából fél 2-ig tartott, és több lövés is eldördült.

Többen is segítséget kértek, hívták a 112-t. A lakók azt mondták, hogy egyre zűrösebb a környék, sokszor kell rendőrt hívni az utcába. Végül a rendőrök több kocsival is a helyszínre érkeztek, és mindenkit bevittek a kapitányságra. Az öt férfit gyanúsítottként hallgatták ki, a gumilövedékes fegyvert pedig lefoglalták.

Az áldozatnak nyolc napon belül gyógyuló sérülése lett. A támadóknak csoportos garázdaság bűntette miatt kell felelnie, később, ha vádat emelnek ellenük, és elítélik őket, akár három évre is börtönbe kerülhetnek.

(Index és Tények nyomán)