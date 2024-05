Anyaország :: 2024. május 13. 15:14 ::

Még a témát is lopja a Fidesz: WHO-zással harcolnának "Magyar Péter ellen" a CÖF-ös álcivilek

Minden jel szerint változás áll be a kormány és a hozzá közeli sajtó kommunikációjában Magyar Péterrel kapcsolatban, írja a Telex. Az új irányt Fricz Tamás politológus, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) egyik alapítója adta ki a Magyar Nemzetben megjelent véleménycikkében, aminek már a címe is beszédes: „Így kell harcolni Magyar Péter ellen”.

Ebben Fricz kifejti/beismeri, hogy a Magyar Péter lejáratására és karaktergyilkolására fordított erőforrások eddig nem hozták el a várt eredményt, Magyar népszerűsége nem hogy csökkent, hanem egyenesen nőtt, ezért szerinte változtatni kell a módszereken. „Szerintem azt kell mondani: van itt egy figura, aki csúnyán elárulta a Fideszt, a kormányt, amelytől nagyon sokat kapott, ellenzéki pályára lépett, s ezzel annyi történt, hogy bővült az ellenzéki paletta, s most már egy új szereplőt, illetve pártot is figyelembe kell venni.”

Fricz szerint első körben „ki kell deríteni”, hogy Magyar hogyan kötődik az Egyesült Államokhoz, az amerikai nagykövetséghez, a demokratákhoz, „a davosi elithez” és persze Soros „Györgyhöz”. „Erről konkrét tényeket és bizonyítékokat kell szolgáltatni a társadalmi nyilvánosságnak. Ez oknyomozó és egyéb típusú munkát igényel, de ennek nagy a jelentősége” – állapította meg a CÖF alapítója, aki szerint azt az üzenetet kell sulykolni, hogy Magyar Péter „a guruló dollárok egyik kegyeltje”.

Fricz érvelése szerint nagyon fontos lenne elérni, hogy a választók azt gondolják, Magyar Péter „sem több és jobb”, mint például Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc vagy Donáth Anna, mert akkor őt is ugyanolyan hazaárulónak tartanák, mint a régebb óta porondon lévő ellenzéki politikusokat.

Fricz emellett a Mi Hazánk által tematizált WHO-s téma lenyúlását is javasolja a kormánynak. Azt írta: „az ENSZ szakosított szervezete, az Egészségügyi Világszervezet (WHO), élén egy Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz nevű alakkal, akinek a múltja egész egyszerűen elfogadhatatlan, arra készül, hogy átvegye a nemzetállamok feletti irányítást a pandémiával és ehhez kapcsolódó kérdések intézésével egyetemben.” Hozzátette, ő maga semmilyen jelét nem látja annak, hogy a kormány ellent kívánna állni a WHO „vészjósló terveinek”, pedig szerinte nagyon is szükség volna erre.

„Szerintem a magyar nemzeti szuverenitás és egészségünk védelme érdekében nekünk is ellent kellene állnunk, végső esetben pedig meg kellene fontolnunk a WHO-ból való kilépésünket, ha valóban érvényesíteni tudnák új elképzelésüket, élén Gebrejeszusszal” – írta a CÖF elnöke, aki szerint egy ilyen „kurucos, nemzeti cselekedet” után a választópolgárok ismét magasra emelnék a Fidesz–KDNP-t.

Fricz Tamás végül így összegzi a teendőket: „Új témákat kell tehát felvállalni, új harcokat kell megvívni, akár a WHO, akár az unió, akár a globális háborúpárti politikai elittel szemben! Ez új politika, új bátorság, új nemzeti akarat, mely egekbe emel.”