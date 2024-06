Anyaország :: 2024. június 4. 07:05 ::

Szerdáig szállítja ki a nyomda a szavazólapokat

Szerdáig szállítja ki a június 9-ei választás szavazólapjait, jegyzőkönyveit és szavazási kellékeit az ANY Biztonsági Nyomda - közölte a Nemzeti Választási Iroda az MTI-vel.

A szavazólapokat és a szavazási kellékeket előbb a vármegyeszékhelyekre és az országgyűlési egyéni választókerületi központokba szállítják, onnan viszik tovább a 10 119 szavazókörbe. A szavazólapokat zárt tehergépkocsikban, fegyveres őrök kíséretében szállítják ki, hasonló biztonsági intézkedések mellett, mint ahogyan a pénzszállításokat végzik.

Június 9-én a helyi önkormányzati képviselők, nemzetiségi képviselők, valamint az Európai Parlament magyar tagjainak választásán több mint 7,8 millió választópolgár szavazhat majd, a nyomda a választásokhoz 33,6 millió szavazólapot gyártott le.

A szavazólapok mellett a nyomda készítette a voksolás jegyzőkönyveit, és a szavazatok elhelyezésére szolgáló borítékokat is összecsomagolták a szavazóköri dobozokba. A 10 119 szavazatszámláló bizottság a nyomdától kapja a hivatalos golyóstollakat, a bizottsági tagok ugyanis csak ezt használhatják munkájuk során. A fülkékben is elhelyeznek egyet-egyet a voksoláshoz, de a választók a sajátjukat is használhatják.

A szavazókörökbe nemzetiszínű szalagot is küldenek, ezeket az urnák lezárásához használják majd. A mintegy 216 ezer első választó bevásárlókocsinál használható zsetont kap ajándékba.

A szavazólapok és egyéb választási kellékek kiszállítása a múlt héten kezdődött.