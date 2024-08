Anyaország :: 2024. augusztus 23. 21:32 ::

Fegyverbe! Idén is megrendezésre kerül az Attila Védvonal Emlék- és Teljesítménytúra

Idén XII. alkalommal kerül megrendezésre az Attila Védvonal Emlék- és Teljesítménytúra, mellyel az egész nemzeti oldal az Attila Védvonal mentén harcoló katonáknak kíván emléket állítani. A túra kiváló lehetőséget nyújt a megemlékezésre, hiszen az útvonala az egykori védvonalon halad és látható több megmaradt állás is. Emellett azonban komoly sportteljesítmény is, hiszen a 44 km hosszú táv igazán megedzi az ember testét és fejleszti az akaraterőt.

A túra bármely távon történő teljesítése több, mint egyszerű sportteljesítmény – bár annak sem utolsó –, a védelemben elesett hősök előtti valódi tisztelgés. Ez a cél pedig összefogó erő is, több szervezettel karöltve kerül megrendezésre a túra, akikkel az ellenőrzőpontokon lehet találkozni és évről-évre remek hangulatot és bőséges ellátmányt biztosítanak a túrázóknak.

A főszervező HVIM-en kívül idén is széles körű összefogással valósul meg a rendezvény: a teljesség igénye nélkül a Betyársereg, a MÖM, a Farkasok, a Mi Hazánk Honvédelmi Kabinete és a Mi Hazánk Ifjai, a Magyar Életvédők Egyesülete és Vircsik András baráti kör lesz még jelen, mint szervezők.

A túra 2024. szeptember 21-én, szombaton kerül megrendezésre, két távval. Egy rövidített, családbarát 19 km-es és a teljes 44 km hosszú szakaszon.

A 44 km-es túra indulási helyszíne és időpontja: Dunakeszi, Kossuth Lajos utca vége - 7:30.

A 19 km-es túra indulási helyszíne és időpontja: Isaszeg – temető parkolója - 10:30.

A nevezési díj a teljes táv esetén 3.000 Ft, a rövid távnál pedig 2.000 Ft. A célban egytálételt, emléklapot és kitűzőt kapnak a sikeresen teljesítők (19:00 óráig kell beérkezni, ez a szintidő). Az időn túl érkezők csak emléklapban részesülnek. A pontőrök csokoládét, gyümölcsöt, ásványvizet biztosítanak a túra résztvevőinek.

Előnevezni nem kötelező, de célszerű és a szervezők munkáját nagyban megkönnyíti. Ezt a túra honlapján keresztül lehet megtenni 2024. szeptember 18. 19:00-ig. Aki már elküldte a regisztrációját, de nem kap visszaigazolást 48 órán belül, azt a szervezők kérik, hogy nevezzen újra, mert egy technikai probléma miatt nem érkezhetett meg minden regisztráció.

A nevezéssel együtt rendelhető a túra idei pólója is, ami férfi és női fazonban is kapható lesz, ennek ára 4.200 Ft. Aki már nevezett, annak is van lehetősége rendelni az attilavedvonal@gmail.com címen. A szervezők fokozottan kérnek mindenkit, hogy aki rendel pólót, az vegye is át a célban, hogy ne okozzon ezzel anyagi károkat a szervezőknek. A pólók rendelésének leadási határideje szeptember 5-e.

Idén is lesz lehetőség igénybe venni a buszos szolgáltatást annak, aki kocsival érkezik, azonban ennek a menetén változtattunk. A tavalyi évvel ellentétben most nem a túra után, hanem a túra előtt viszi a rajthoz a sofőröket Maglódtól Dunakesziig a járat, tehát aki reggel a célnál hagyja gépjárművét, azt a busz elviszi az induláshoz és így a nap végén már nem kell várni senkinek a buszra. A teljes táv rajtjához Dunakeszire 6:00-kor, a rövid távéhoz Isaszegre 9:30-kor lesz indulás Maglódról, az Árpád Vezér Parktól (célból). A szolgáltatást CSAK az tudja igénybe venni, aki a nevezési határidőig jelzi, hogy melyik távhoz és hány fővel szeretne utazni. Ezt nevezéskor a "megjegyzés" rovatban lehet jelezni vagy a túra e-mail-címén. Aki nem jelzi előre, annak sajnos a szervezők nem tudják biztosítani a szolgáltatást.