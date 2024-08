Anyaország :: 2024. augusztus 29. 14:53 ::

Köezeledik az ősz, már bőgnek a gímszarvasok

Alkonyattól pirkadatig zeng az őszi erdő, megkezdődött a gímszarvas bikák násza. Ebből a különleges alkalomból a legtöbb állami erdészeti társaság interaktív szarvasbőgés-túrákat szervez az érdeklődőknek - hívta fel figyelmet csütörtökön az Agrárminisztérium (AM).

A túrákat ismeretterjesztő programelemek előzik meg, ahol felkészült szakemberek élményszerű módon mutatják be a szarvasbőgés jelenségét, amely része a gímszarvasok összetett társas és kommunikációs rendszerének - ismertette a minisztérium.

Az ország legnagyobb ártéri erdejében az érdeklődők a gemenci gímbikák szerelmi nászdalát hallgathatják meg a következő három hétvégén. A túrák a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központjából, Pörbölyről indulnak.

Több erdészeti társaság is erdei kisvasutazással egybekötött szarvasbőgéstúrákat szervez. Szeptember 20-21-én Pálházáról, szeptember 28-án pedig Miskolcról indulnak különvonatok - fűzte hozzá az AM.

Zala vármegyében szeptember 13-án, pénteken Lentiből indul a kisvasút Zajdára, ahol szintén a gímek bőgését lehet meghallgatni a Zalaerdő Zrt. erdészeinek szervezésében. Tolna vármegyében, szintén 13-án, a Szentkúti kunyhó-Ökoháztól indul a vezetett túra, a Gyulaj Zrt. erdész szakembereinek vezetésével.

A TAEG Zrt. szarvasbőgéshez kapcsolódó programját szeptember 21-22. estére tervezi a Soproni Parkerdőben. A VERGA Zrt. a Veszprémhez közeli erdőkben két alkalommal szervez eseményeket szeptemberben, 14-én és 21-én szombaton. A Vérteserdő Zrt. két helyszínen 13 alkalommal indít túrákat.

A Pilisi Parkerdő által szervezett népszerű szarvasbőgéstúrák során az érdeklődők hat különböző helyszínen csodálhatják meg az őszi természet legizgalmasabb történését. Az újítások jegyében idén már elektromos buszos túrákat is szerveznek, hogy a fizikai akadályok senkit se korlátozzanak abban, hogy élvezhesse a természet varázsát.

A szarvasbőgésre szervezett programok előzetes regisztrációhoz kötöttek, minden esetben érdemes tájékozódni az állami erdészeti társaságok honlapján - hívta fel a figyelmet az Agrárminisztérium.

A közlemény kitért arra is, hogy az őszi vadászidény alkalmával korlátozásokkal is találkozhatnak a természetjárók. Az erdők rekreációs szerepe az utóbbi időben felértékelődött, egyre többen választják az aktív kikapcsolódást. Az erdőlátogatás szabályozásának a célja éppen ezért az őszi időszakban az, hogy a vadászok és a természetjárók kölcsönösen figyeljenek egymásra és a vadállományra. Felhívtak a figyelmet még arra, hogy az erdőtörvény tavalyi változása pontosította a vadászattal összefüggő szabályokat, és a korábbi gyakorlatot enyhítve lehetővé teszi a kijelölt túraútvonalak használatát a vadászati idényben is.

Az állami erdészeti társaságok arra kérik az erdőlátogatókat, kirándulókat, hogy tájékozódjanak előre az időszakos korlátozásokról, és a szabályokat figyelembe véve ne szervezzenek egyénileg szarvasbőgéstúrát, hanem regisztráljanak a csoportos eseményekre.

(MTI)