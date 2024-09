Anyaország :: 2024. szeptember 5. 15:36 ::

Megérkezett a kecskeméti repülőbázisra az első magyar KC-390 katonai szállítórepülőgép

Megérkezett a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára, Kecskemétre csütörtökön az első magyar KC-390 Millennium katonai szállítórepülőgép.



Fotók: MTI/Bús Csaba

A katonai szállítógép fogadásán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta: Magyarország békepárti ország, és a kormány elkötelezett a béketeremtés, illetve a béke megőrzése mellett. Ehhez mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy erős, stabil, megbízható eszközök álljanak a Magyar Honvédség rendelkezésére. A KC-390 katonai szállítórepülőgép ilyen eszköz – jelentette ki.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: Magyarországon 21. századi összhaderőnemi, magas műveleti értékű, új haderő épül, ennek elsődleges célja a légvédelem modernizálása volt. A miniszter hangsúlyozta, hogy a szomszédban két éve zajló rettenetes háború „mindannyiunk figyelmét sokkal inkább a ránk leselkedő veszélyekre fordította, és arról kell gondoskodnunk, hogy a légterünk biztonságban legyen”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf felidézte, hogy az ország légi biztonságát új radar- és rakétarendszer is biztosítja, de folytatódik NATO-vállalásként és Magyarország védelmének fejlesztési lépéseként is a nehézdandár kiépítése is. Ezt szolgálják a Lynx harckocsik és a Gidrán harcjáművek, de ennek érdekében érkezett a múlt héten három Leopard harckocsi is.

Mint mondta: a fejlesztésből a légierő sem maradhat ki, így hamarosan megérkeznek a sugármeghajtású, könnyű kiképző-repülőgépek a most már részben magyar tulajdonban lévő cseh gyárból, de a jövőben újabb négy Gripennel is gazdagodik a légierő flottája.

A kecskeméti repülőbázison landoló KC-390 Millennium katonai szállítórepülőgép kapcsán hangsúlyozta: a tulajdonságai és műszaki jellemzői alapján teszik „a legalkalmasabbá arra a komplex feladatrendszerre, amit egy modern haderőnek teljesítenie kell”.



Az első magyar KC-390 Millennium katonai szállítórepülőgép érkezik fogadására a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisán

Joao Bosco da Costa Jr., az Embraer Defense & Security elnök-vezérigazgatója kiemelte: a KC-390 katonai szállítógép nagymértékben növeli a Magyar Honvédség, illetve a magyar légierő műveleti képességeit, lehetővé téve Magyarország számára, hogy még kiemelkedőbb szerepet vállaljon Európában és a NATO-n belül is. Mint mondta: ez az első KC-390 katonai szállítógép, amely egy olyan intenzív ellátó egységgel lesz felszerelve, amely elengedhetetlen az egészségügyi missziók végrehajtásához, így ez a valóban többcélú repülőgép rendkívül hasznos lesz a magyar légierő számára, lehetővé téve fontos katonai, humanitárius feladatok végrehajtását.

Az elnök-vezérigazgató szerint „a magyar légierő mostantól magasabbra, gyorsabban és messzebbre repülhet a KC-390-essel”, és, mint mondta Magyarország mellett Portugália, Hollandia, Ausztria és a Cseh Köztársaság is emellett a típus mellett „tette le a voksát”.

Az új magyar KC-390 katonai szállítógépnek nem ez az első landolása Kecskeméten, hiszen áprilisban már több mint két hetet töltött a repülőbázison, amikor a speciális, NATO kommunikációs eszközök beépítését és ezek validációját végezték el rajta. A gép Magyarországra a brazíliai gyártási munkálatok befejezését követően tért vissza.

A helyszínen kiosztott sajtóanyag szerint a Magyar Honvédség az AN-26-os katonai szállítórepülőgépek kivonása és az egyre növekvő katonai szállítási igények nyomán két Embraer KC-390 típusú szállítórepülőgépet szerez be. Az akár 26 tonna hasznos terhet is szállítani képes géptípus magyar változata alkalmas lesz légi utántöltésre, és intenzív ellátásra szoruló betegek vagy sérültek ápolására szolgáló betegágyak befogadására is.

Kiss Jenő a repülő műszaki zászlóalj szolgálatvezető mérnöke a közmédiának nyilatkozva elmondta: a katonai szállítógépet egyrészt a hatalmas teherbírása teszi különlegessé, hiszen a maximális felszálló súlya 87 ezer kilogramm. A repülőgép összesen 80 katonát tud elszállítani, légideszant feladat végrehajtása esetén 63-at, kimenekítés esetén pedig 74 sérült és 4 intenzív ellátásra szoruló katona szállítására alkalmas.

A KC-390 típusú repülőgép maximális teherrel 2 ezer kilométerre, kevesebbel azonban akár 4-5 ezer kilométerre is képes elszállítani rakományát, de két beépíthető póttartálya akár 8 ezer kilométerre is növelheti hatótávolságát – tette hozzá.

(MTI nyomán)