Letartóztatták az egyik legjelentősebb szekszárdi borászat vezetőjét

Letartóztatták az egyik legjelentősebb szekszárdi borászat vezetőjét nagy értékű költségvetési csalás gyanúja miatt – értesült a Magyar Hang. A lap szerint B. I.-ről lehet szó, akinek pincészeténél a Fidesz-kormány több minisztere is megfordult. Szijjártó Péter külügyminiszter például 2020-ben helikopterrel érkezett oda, és a borász birtokán ünnepelte Lázár János is a 2022-es választási győzelmét – hívta fel a figyelmet a lap.

A Fővárosi Törvényszéken jelenleg is zajlik egy büntetőeljárás, amelyben 11 ember, főként borász, érintett, köztük a szekszárdi B. I. is. A Magyar Hang információi szerint azonban egy másik eljárás is indult vele szemben, szintén költségvetési csalás gyanújával, a Fejér Vármegyei Főügyészségen. A lap úgy tudja, ennek keretében tartóztatták le.

A Magyar Hang megkereste a hatóságot, ahol egy eljárás tényét megerősítették, de nevet nem közöltek. Megkeresték a Fővárosi Törvényszéket is, ahol azt a tájékoztatást kapták, hogy egy B. I. nevű vádlott letartóztatásba került egy másik eljárásban.

B. I. letartóztatásáról a Székesfehérvári Járásbíróság nyomozati bírája döntött júniusban. A döntés egyelőre nem végleges a védelem fellebbezése miatt – írta a Magyar Hangnak a Fehér Vármegyei Főügyészség. A férfi letartóztatását július 13-áig rendelte el a bíróság.

Az ügyészség az ügy részleteiről júniusban azt közölte: az elkövető cégei túlárazással jutottak pályázati támogatáshoz, mellyel 3,6 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

