Újabb állítólagos közvélemény-kutatási adatokat tett közzé egy fideszes lap

Újabb választókerületről, ezúttal a Bács-Kiskun vármegyei, kalocsai központúról közölt állítólagos közvélemény-kutatási adatokat az Index. A portál korábban már három választókerültről tett közzé olyan méréseket, amelyeket a kormányzat rendelt meg, és ezekben kivétel nélkül a Fidesz-KDNP vezet a legnagyobb ellenzéki párt előtt.

Elsőként a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei, 2-es számú egyéni választókerület mérési adatait tették közzé – itt a kutatás alapján a Fidesz–KDNP 40,4 százalékon, a Tisza Párt 25,8 százalékon áll, a harmadik pedig a Mi Hazánk 5,8 százalékkal.

Másodikként a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei, 5-ös egyéni választókerületet érintő számokat mutatták be – itt a kormánypártok előnye 11 százalékpont.

Harmadik alkalommal a Pest vármegyei, Dabas központú, 13-as körzet adatait ismertették – itt még nagyobb a Fidesz-KDNP előnye: 42,6 százalékkal vezet a 26,1 százalékon álló Tisza Párt és a 6,5 százalékon álló Mi Hazánk előtt.

Ezek az adatok állítólag abból a közvélemény-kutatásból valók, amelyre Orbán Viktor Tusnádfürdőn belső felmérésként hivatkozott. Mint ismert, ez alapján jelentette ki a kormányfő, hogyha most vasárnap lennének a választások, akkor nyolcvan választókerületet a kormánypártok nyernének meg.

Az Index „megszerezte” a kormányfő által hivatkozott adatsor több részletét. A felmérés nem az egyelőre be sem jelentett választókerületi jelöltek, hanem a pártok népszerűségét vizsgálta. A Bács-Kiskun vármegyei 3-as számú egyéni választókerületben ez alapján a következőképpen néz ki a pártok támogatottsága:

Fidesz–KDNP – 41,6 százalék,

Tisza Párt – 31,7 százalék,

Mi Hazánk – 7,2 százalék,

Demokratikus Koalíció – 2,3 százalék,

Jobbik – 1,9 százalék,

Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 1,2 százalék,

MSZP – 0,5 százalék,

Párbeszéd – 0,3 százalék.

Más pártokra a megkérdezettek 0,5 százaléka szavazna, a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 4,4 százalékot, a „nem tudja, bizonytalan” réteg 8,3 százalékot tesz ki a kutatásban.

Az Index nem nevezi meg, hogy melyik közvélemény-kutató készítette a felmérést, de annyit rögzítettek, hogy a telefonos kutatás 500 fő megkérdezésével készült 2025 júliusában.

A mérés kitörő örömre azért nem ad okot a kormányoldalon, mivel a kalocsai választókerületben Font Sándor a 2022-es országgyűlési választáson 59,7 százalékos eredménnyel nyert a kormánypártok jelöltjeként, és a Fidesz–KDNP a tavalyi EP-választáson is kicsivel 50 százalék felett végzett.

Hasonló tendenciára mutatott rá Tóka Gábor politológus a Vox populi Facebook-oldalon még a sátoraljaújhelyi mérés kapcsán, mondván, ha a Fidesz nagyjából tizedik legjobb egyéni kerületében csak 14,4 százalék az előny, akkor országosan 5,2 százalék körül lehet a kormánypárt hátránya, amivel nagyjából 43 egyéni kerületet nyerne meg, 63-at viszont elbukna, írja a 24.