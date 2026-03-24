Anyaország :: 2026. március 24. 11:51 ::

444: egy 2021-es hangfelvételen arról beszél egy fideszes képviselő, hogy egészségre ártalmas akkuüzem létesül Bátonyterenyén

– Most jönnek ezzel az akkumulátorszétszerelő üzemmel. Hét helyre nem kellett ez a koreai cég, hét helyre! Hát a vízbázishoz 200 méterre, a Zagyva-parton fog elhelyezkedni! Lehet, hogy olyan rendszerű, hogy az EU elfogadja. Akkor is. Nem hozok Bátonyterenyére olyan céget, ami egészségre ártalmas. Egyértelmű. Nem az új akkumulátorgyártás, nem arról van szó. Mert az új akkumulátorgyártás, az nem veszélyes. De egy szétszerelőüzem, az már igen. Úgyhogy én meguntam ezt az össze-vissza bohóckodást – a 444 szerint Molnár Ferenc, Bátonyterenye fideszes önkormányzati képviselőjének szavai ezek, amelyeket egy hangfelvételen rögzítettek még 2021-ben, és ami most a lap birtokába került. Molnár a felvételen a helyi Fideszre panaszkodik épp a lap szerint.

A fent említett beruházó a dél-koreai SungEel akkumulátorselejtet feldolgozó üzeme, amelyet ugyancsak 2021-ben adtak át a 11 ezer lakosú Bátonyterenyén. Azóta ismeretlen módon vételezett gázról, felrobbant gépekről, mérgező anyagokról, tűzről, a dolgozók súlyos veszélyeztetéséről szóltak a hírek. 2023-ban a kormányhivatal egy időre fel is függesztette az üzem működését, de a teljes bezárást nem érték el az ellenzők. 2025-ben aztán ismét határérték feletti nikkelszennyezést mutattak ki a bátonyterenyei akkufeldolgozó munkavállalóinál.

Ahogy a lap megjegyzi, amikor a beruházásról döntöttek, épp tombolt a koronavírus-járvány, az akkor fennálló jogi helyzet értelmében a település fideszes polgármestere saját hatáskörében dönthetett az akkugyárról, így arról Molnár sem szavazott. A fideszes önkormányzati képviselő nyilvánosan azóta sem emelte fel a szavát a gyár ellen, ahogy a 444 fogalmaz: „Facebook-oldalán sokat posztolt az elmúlt 5 évben a gyárról, jellemzően pozitív vagy semleges kontextusban”.

A település 2024-ben megválasztott új polgármestere, a független Orosz István szintén úgy nyilatkozott, hogy a hivatala elfoglalása óta még nem lelt fel olyan dokumentumot vagy jegyzőkönyvet, „amelyben a képviselők tiltakoztak volna az ellen, hogy egy ilyen üzem idejöjjön Bátonyterenyére. Vagy akár felléptek volna egy nyilatkozattal, megerősítve a város előtt, hogy ennek az üzemnek a működése a környezetünkre vagy az itt élő emberekre veszélyt jelent”.

A lap megkereste Molnár Ferencet a hangfelvétel ügyével, a fideszes képviselő azonban kijelentette, kizárt, hogy ilyeneket mondott volna.

„Én ezzel nem igazán foglalkoztam, nem tudom, honnan jön ez. Én nem is akarok ezzel foglalkozni, mert ez hatósági feladat” – fogalmazott a képviselő, aki megismételte azt a tényt, hogy nem volt döntési joga a beruházás megvalósítása ügyében.

Se nem támogattam, se nem voltam ellene. Ez nem rajtam múlott. Nem volt belőle testületi döntés. Miről beszélnek? – kérdezett vissza, majd bontotta a vonalat, amikor arról kérdezték volna, hogy támogatja-e az üzem bővítését.

(24 nyomán)