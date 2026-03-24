Anyaország :: 2026. március 24. 13:10 ::

Deutsch Tamás hozza a szokásos színvonalát: arról győzködi EP-képviselőtársait, hogy a titkosszolgálatok Panyi nélkül nem tudnák megszerezni Szijjártó telefonszámát

Egy szuverén ország, Magyarország külügyminiszterét, Szijjártó Pétert legalább egy másik ország titkosszolgálata lehallgatta, egy magyar újságíró aktív közreműködésével; mindez ráadásul az ellenzéki Tisza Párt tudtával és érdekében történt - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportjának vezetője az EP-képviselőknek kedden elküldött levelében.

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának az MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint Deutsch Tamás levélben tájékoztatta európai parlamenti képviselőtársait a "tiszás ügynökbotrányról".

Levelében Deutsch Tamás közölte: egy nyilvánosságra került hangfelvételen Panyi Szabolcs, aki "független oknyomozó újságíróként" hivatkozik magára, arról beszél, hogy külföldi titkosszolgálatokkal áll szoros kapcsolatban, akiknek kiadta a magyar külügyminiszter telefonszámát annak érdekében, hogy azok Szijjártó Pétert titkosszolgálati megfigyelés alá helyezzék. Panyi Szabolcs Szijjártó Péter titkosszolgálati lehallgatásának szó szerinti leiratát is nyilvánosságra hozta - emlékeztetett.

Panyi Szabolcs arról is beszél a hangfelvételen, hogy szoros baráti és munkakapcsolatban áll az ellenzéki Tisza Párt külügyminiszterjelöltjével, Orbán Anitával, valamint azt is elmondja, hogy kormányváltás esetében közvetlen és döntő befolyása lesz arra, hogy kiket bocsássanak el a külügyminisztériumból, és kiket vegyenek fel oda - közölte a fideszes politikus.

Deutsch Tamás felhívta a figyelmet arra is, hogy "Panyi Szabolcs volt annak az álhírnek a szerzője is", amely szerint orosz ügynökök érkeztek Budapestre, hogy beavatkozzanak a választási kampányba. "Ez az álhír" egy olyan portálon jelent meg, amelyet az Európai Unió, a National Endowment for Democracy, a German Marshall Fund, valamint korábban az USAID finanszírozott. Majd "ezt az álhírt használták fel ürügyként" az Európai Bizottság azon bejelentéséhez, hogy egyeztetni fog a közösségi média vállalatokkal a választási kampány kapcsán - mondta.

"Korábbi példákból mindannyian tudjuk, hogy ez a gyakorlatban a konzervatív tartalmak és felhasználói fiókok elhallgattatását jelenti a platformokon" - fogalmazott Deutsch Tamás, majd így zárt levelét: "a súlyos botrány egyértelműen rávilágít arra, hogy más országok, külföldi titkosszolgálatok, politikai aktivistaként tevékenykedő médiamunkások és civil szervezetek, valamint az ellenzéki Tisza Párt a magyar választási kampányba történő durva külföldi beavatkozást jelentő összehangolt akciókat hajtanak végre".

(MTI)