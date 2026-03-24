2026. március 24. 14:27

Meteorológia: kiadós csapadék érkezik lehűléssel

Csütörtökön és pénteken kiadós csapadék érkezik, nyugaton havas eső, havazás várható, valamint viharos szél - figyelmeztetett a HungaroMet Zrt. keddi Facebook-bejegyzésében.

Azt írták, a hét második felében egy hullámzó front és egy, az olaszok által Deborah-nak keresztelt mediterrán ciklon alakítja Magyarország időjárását.

Összességében jelentős lehűlés várható sokfelé kiadós csapadékkal, viharos széllel - írták.

Az előrejelzés szerint csütörtökre virradóra nyugat felől egyre több helyen várható eső, zápor, napközben pedig fokozatosan kelet felé terjed a csapadékzóna, és a Dunától keletre zivatar is kialakulhat. Nyugat felől beborul az ég, de északkeleten, keleten a nap első felében még kisüt a nap. A Dunántúlon az északira forduló szelet már viharos, akár óránkénti 80-90 kilométeres széllökések is kísérhetik, így nyugaton már reggeltől, délelőttől, keleten a nap második felében megkezdődik a lehűlés, emiatt csütörtök délutántól a Nyugat-Dunántúlon az esőt már havas eső, majd havazás is felválthatja, nemcsak a nyugati határvidék hegységeiben és a Bakonyban, hanem sík területeken is.

Pénteken napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, és az északkeleti vármegyék kivételével többfelé várható eső, zápor, a Nyugat-Dunántúlon havas eső, havazás. Péntek estére a hegyvidéki tájakon akár vastag hótakaró is kialakulhat, de a csapadék intenzitásának függvényében a nyugati síkabb vidékeken is lehet átmenetileg akár több centiméteres vizes, tapadó hóréteg.

Péntek délutántól, estétől lassanként szűnni kezd a csapadék, ezzel együtt nyugaton a halmazállapot várhatóan visszavált esőre.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy csütörtöktől egyre nagyobb területen kell tartósan erős, sőt - elsősorban a Dunántúlon és északkeleten - viharos északi szélre készülni, a legerősebb széllökések csütörtökön és pénteken 80-90, a hétvégén 60-75 kilométer/óra között alakulhatnak.

A csúcshőmérséklet csütörtökön a Dunántúlon 5 és 12, a Dunától keletre még 12 és 20 Celsius-fok között valószínű, pénteken az ország délnyugati felén már csak 2 és 9, míg másutt 10 és 19 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani, szombaton pedig 8 és 17 fok között alakul a csúcsérték. Az éjszakánként is szeles idő miatt nem várhatóak éjszakai fagyok.

(MTI)