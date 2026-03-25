2026. március 25. 17:37

Visszaélnek a rendőrség nevével, két áldozattól 16 milliót csaltak ki

Az utóbbi időben egyre több olyan csalásról érkeznek hírek, amelyekben a bűnözők a rendőrség nevében próbálnak pénzt kicsalni a gyanútlan áldozatoktól; két embertől 16 millió forintot csaltak ki - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a Police.hu oldalon.

A közlemény szerint az első esetben egy győri férfit hívtak fel azzal, hogy az "internetrendőrség kibervédelmi osztálya" észlelte, hogy a bankszámláját támadás érte, megkérdezték, hogy melyik banknál van számlája, majd két órán keresztül szóval tartották, mialatt a gépe és a hozzá tartozó egér "magától funkcionált", és a távoli hozzáférés segítségével közel 6 millió forintot emeltek le a számlájáról.

A második esetben egy Sopron környéki nőt hívtak fel szintén a rendőrség nevében, és azt állították, hogy egy adathalász megtudta az összes banki adatát, és veszélyben van a bankszámlája.

Az elkövetők arra kérték, hogy menjen be a legközelebbi pénzintézetbe, és a megtakarított pénzét azonnal tegye át két biztonságos számlára.

A nő a csalók instrukcióit követve több mint 10 millió forintot utalt át két ismeretlennek, ezután az elkövető még arra is figyelmeztette, hogy a tranzakciókról készítsen fotót, és azt küldje meg egy látszólag rendőrségi email címre.

Mindkét esetben csak pár óra múlva döbbentek rá a sértettek, hogy átverték őket, és ezután tettek feljelentést a rendőrségen.

A közleményben azt javasolták, hogy soha nem szabad kiadni semmilyen banki információt telefonon.

A rendőrség nem kér pénzt vagy banki adatokat ilyen formában, ezért ha ilyesmit kérnek, akkor az egyértelmű csalás.

Érdemes kételkedni a sürgős hívásokban: a csalók gyakran sürgetik áldozataikat, hogy gyorsan cselekedjenek.

Mint javasolták, ha bármilyen gyanús telefonhívást kaptunk, azonnal lépjünk kapcsolatba közvetlenül a bankunkkal vagy a rendőrséggel.

Nem szabad letölteni semmilyen programot egy "telefonos ügyintéző" javaslatára, és érdemes naprakészen tartani a védelmi rendszereket, erős jelszavakat kell használni és egyéb biztonsági intézkedéseket a banki tranzakciókhoz - áll a közleményben.

(MTI)