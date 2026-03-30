2026. március 30. 14:10

Szolnok polgármestere a rendőrségtől kért segítséget a Fidesz cigányai ellen

„Szolnokon nem fognak leteperni egyetlen békés embert sem Orbán Viktor rendezvényén! A mi városunkban nem fekete ruhások mondják meg, hogy ki mondhatja el a véleményét!” – jelentette be Györfi Mihály, a város polgármestere, miután több településen is fekete ruhás, csuklyás cigányok jelentek meg a miniszterelnök kampányrendezvényein, hogy a Fidesz és a kormányfő ellen tiltakozókat vegzálják.

Györfi Mihály jelezte, hogy egyeztetett a rendőrkapitányság vezetőivel, és ígéretet kapott arra, hogy garantálják a rendet és a vélemények kinyilvánításának szabadságát. A polgármester szerint a rendőrök a Szapáry utat és a Tisza Hajósok terét fogják biztosítani.

Fogják tudni a dolgukat, amennyiben szükség lesz rá, intézkedni fognak. Szolnok biztonsága a mi rendőreink kezében van. Bízunk bennük, számíthatunk egymásra!

Pécelen földre vittek egy ellentüntetőt a fekete kabátosok Orbán beszéde alatt, és Győrben is lökdösődés volt miattuk. A cigányok az eseményeken fideszes molinókat tartanak fel, távol tartják a tiltakozókat Orbántól, együttműködnek a Valtonnal, néha utasítják is őket, valamint a Fideszt éltetik.

A miniszterelnök hat órakor tart ma gyűlést Szolnokon.

(24.hu korrigálva)