Nagyon érdekelte a hitgyülis műsorvezetőt, hogyan alakítaná át a Mi Hazánk a kapcsolatokat Izraellel, ha kormányra kerülnének

Toroczkai László a válaszában teljesen elfogadhatatlannak nevezte a gázai mészárlást, de ezen kívül sem mondaná rendben lévőnek Orbán Viktor Netanjahuval ápolt kapcsolatát. Megemlítette a Pegazus-ügyet és a háttérben lévő üzleti kapcsolatokat, majd rámutatott: nem tudjuk, milyen szinten van kiszolgáltatva az izraeli miniszterelnöknek a magyar kormány vagy annak vezetője.

A pártelnök elmondta, ő amúgy a régióban inkább az Öböl-menti arab országokkal ápolna jó kapcsolatokat, mert érti, azokból milyen gazdasági előnyök származnának, Izrael esetén azonban nem lát gazdasági előnyöket - szögezte le.