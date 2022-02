Olvasói levelek, Publicisztika :: 2022. február 19. 12:33 ::

Miért válik bohózattá a választási kampány, avagy a globalogazdi sem éli túl

A választási kampányok sehol a világon nem alkalmasak a „nemzeti sorskérdések” megtárgyalására a nyilvánosság fórumain. (Amely tény viszont arra utal, hogy esetleg talán mégsem a demokrácia a lehetséges állami berendezkedések legjobbika.) Ami azonban a mostani magyarországi választási hadjáratnak nevezett bohózat keretei között zajlik, az oly mértékben silány, szánalmas és röhejes, hogy szavakat is nehéz találni rá. És itt most nem csak a főbohóc, a Márki-Zay nevű elmeroggyant agymenéseire gondolok. A többi párt propagandája is egészen elképesztően színvonaltalan.



Egy igazán demokratikus koalíció - illusztráció

Hiszen a Fidesz erőltetett nácizása, fasisztázása, négerezése, rasszistázása sem sokban különbözik Márki-Zay idióta megnyilvánulásaitól. Meglehet, a fideszes kampánytanácsadó csapatban „remek húzásnak” gondolják, hogy a saját fegyverüket fordítják a balliberális-globalista oldal ellen.

A demokrácia tökéletes csődjének gondolom, hogy egyetlen valóban lényeges nemzeti kérdést sem lehet őszintén megvitatni ebben az állítólagos demokráciában – sem a választási kampányok idején, sem máskor. Pedig, mint Bibó István oly kiválóan megfogalmazta Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem című tanulmányában:

„Ha egy emberi közösség a hazugságok olyan zsákutcájába beleszorul, ahol a dolgokat a nevükön nevezni nem lehet és nem is szabad, akkor ez előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül elvezet a közösség erkölcsi zülléséhez.”

Márpedig az erkölcsi, szellemi és értelmi züllés jó ideje folyamatban van. Nem lehet nyilvánosan és őszintén megbeszélni semmit: sem a magyarság demográfiai katasztrófájának okairól, a megoldás lehetőségeiről, sem a minket rövid pórázon tartó pusztító világerő természetéről és vélhető céljairól, a cigányság mértéktelen szaporodásából fakadó veszélyekről, a demokrácia mibenlétéről és értelméről, történelmünk lényeges fordulópontjairól, egyszóval semmi igazán lényegbe vágó kérdésről nem lehetséges őszinte eszmecserét folytatni. Mivel azonban egy politikusnak mégis csak mondania kell valamit, megy a jópofizás, viccelődés, mellébeszélés, valamint az ostobaságok és üres lózungok hangoztatása.

A közélet kétségbeejtően tudatlan és csak a saját vagyonuk és hatalmuk gyarapítására gondoló szereplői közül egyik sem lenne képes megmondani azt sem, mi a fasizmus, a nácizmus, az antiszemitizmus, a rasszizmus, a homofóbia szavak jelentése. Mivel a globális hatalom szigorú tiltása miatt évtizedek óta lehetetlen akár a nyilvánosság fórumain, akár a „hozzáértő dolgozó nép gyülekezetében hányni-vetni meg száz bajunk”, ezért alapvető történelmi, ideológiai fogalmaink jelentése sem tisztázott.



A "nemzeti konzervatívok" lassan hangosabban fasisztáznak, mint egykor az SZDSZ - illusztráció

Valójában tehát a legcsekélyebb jelentősége sincs sem Márky-Zay kommunistázásának, fasisztázásának és négerezésének, sem pedig az ellenoldal arra irányuló kétségbeesett kísérleteinek, hogy szigorúan a PC-beszédmód keretei között maradjanak. El is érkeztünk a lényeghez: a balliberális oldal lényegénél fogva a globális világerő hazai lerakata, nekik ezért több minden megengedett, viszont a Fidesznek – amely nemzeti és konzervatív elveket hangoztatva állítja maga mögé a hagyományos értékek iránt fogékonyabb embereket – azért rendszeresen bizonygatnia kell szilárd elkötelezettségét a globalizmus „megkérdőjelezhetetlen alapelvei” mellett.

A sorskérdések szabad megvitatásának züllesztő tilalmát a PC-beszédmóddal, és a „gyűlöletbeszéd visszaszorításának” szándékával indokolják. A valóságban persze egészen másról van szó: a nyilvános és valóban demokratikus eszmecsere lerántaná a leplet a globális média „hamis narratíváiról”, ennek nyomán pedig szélesebb tömegek számára válnának nyilvánvalóvá az események valóságos összefüggései, és lehullana a lepel a „rejtőzködő háttérhatalomról” is. Pontosan ez nem történhet meg soha. Hiszen amíg a nyugati világot uraló hatalom arctalan marad, addig felelősségre sem vonható. Csakhogy a mindent elárasztó hazugságáradat és a szabad vita brutális elfojtása – mint arra Bibó István a magyar nemzet vonatkozásában rámutatott – egy pusztító örvénybe taszítja az egész nyugati civilizációt, amely a mélybe rántja az uralmát végzetes folyamatok elindítása árán is megőrizni kívánó „globalogazdit” is.

Gergely Bence

(A szerző olvasónk.)

Kapcsolódó: