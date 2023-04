Olvasói levelek :: 2023. április 15. 11:05 ::

Olvasó: mégis milyen az a mobiljegyrendszer, amit ezek a hagyományos jegyrendszer lerombolása mellett ránk akarnak erőltetni?

Az alábbi történetet már korábban szerettem volna megosztani, de most az "Ez nem a BKK-mobiljegyek napja" cikkük kapcsán már nem tudom magamban tartani - írja olvasónk.

Hogy az elején kezdjem: a budapestiek emlékezhetnek rá, hogy annak idején mekkora felhajtás keretében vezették be a BKK-jegyautomatákat. A dolog egyik hatalmas szépséghibája az volt, hogy a frissen átadott automatákból nem lehetett személyi igazolvány mellé venni a bérletet, ugyanis az igazolványszám megadásánál csak számot lehetett megadni, de betűt nem. (A személyi igazolvány azonosítójának utolsó két jegye betű.) Az ember tehát a hónapokig tartó javításig kénytelen volt jegypénztárban vásárolni, amiknek a többségét viszont az automaták üzembe helyezésével egyidőben bezárták... A másik félmegoldás az volt, ha az ember vett egy bérletigazolványt, de ehhez igazolványképet kellett készíttetni, a bérletigazolványt pedig megint csak a megmaradt kevés jegypénztárban lehetett elkészíttetni. (Végül az automatákat is sikerült megjavítani, és már az eleve elvárható alapfunkciók is működtek rajtuk, már amikor működtek. De legalább jó drágák voltak.)

Ugrunk 2022-be. Annak az évnek az elején vettem észre, hogy az egyik Budapest külvárosi, de forgalmas tömegközlekedési csomópontnál a korábbi kettő helyett már csak egy BKK-automata van. (Természetesen a régi jegypénztárat már ennél a megállónál is az automaták bevezetésekor bezárták.) Mivel ezen a helyen sok távolabbi helyről jövő járat találkozik, általában nagyobb tömegekben érkeznek az utasok, hogy aztán más járatokkal folytassák az útjukat. Továbbutazás előtt sokan itt vették meg a később szükségessé váló jegyüket és bérletüket; az immár viszont egyedül maradt automatánál ez viszont gyakran már jelentős várakozást is jelentett, ami miatt pedig sokszor lekéshette az ember a csatlakozását. 2022 végén írtam a BKK-nak, és érdeklődtem, hogy miért szüntették meg az egyik automatát (ezzel gyakorlatilag megduplázva a jegy- vagy bérletvásárlás átlagos várakozási idejét), ill. hogy tervezik-e annak visszaállítását. A BKK válaszát mellékeltem. (Egyedül a neveket, a dátumot és néhány egyéb azonosító adatot töröltem, minden más változatlan.)

Néhány észrevétel:

A kérdéseimet tökéletesen figyelmen kívül hagyták, azokra semmilyen érdemi választ nem kaptam. (Másfelől a sorok között olvasva sejthetjük, hogy a megszüntetés oka a zsugoriság, a lebontott automatát pedig eszük ágában sincs visszaállítani.) A levél ékes példája az "üzleti emllébeszélésnek": "negatív" kifejezéseknek (pl. "automaták megszüntetése", "megnövekedett várakozás") nyoma sincs, ezek helyett olyan finomkodó kifejezéseket használnak, mint "figyelembe venni az automaták kihasználtságát", "optimalizáljuk a hálózat méretét" vagy "[a BKK] módosítja a készülékek számát". Emellett persze "a hálózat bővítésén" dolgoznak -- ezek szerint nálunk a "megszüntetés" is a "bővítés" része. Végül, de nem utolsósorban: az embert határozottan a mobiljegyek vásárlása felé terelik, így varrva a jegy- és bérletértékesítés költségeinek egy részét az utasok nyakába. A saját feladatuk ellátásának költségeit sem akarják állni, már ahhoz is mi kellünk nekik.

És akkor felmerül a kérdés, hogy mégis milyen az a mobiljegyrendszer, amit ezek a hagyományos jegyrendszer lerombolása mellett ránk akarnak erőltetni? Hát, ilyen.

Alább az olvasónk által mellékelt BKK-levél szövege

Ügyszám: ----/-------/2022

Ügyintéző: ---- ----

Tárgy: tájékoztatás



Tisztelt ---- ----!

Hivatkozva a Társaságunkhoz 2022. ---- érkezett bejelentésére, az alábbi választ adjuk.

Az elmúlt években jelentősen megváltoztak a közösségi közlekedést használók vásárlási szokásai. A technika fejlődése mellett sok egyéb körülmény is szerepet játszik abban, hogy egyre többen keresik az érintés nélküli, otthonról, mobiltelefonról kényelmesen használható értékesítő csatornákat. Ezzel párhuzamosan egyre többször tapasztaljuk azt, hogy bizonyos helyszíneken már nem úgy, és nem annyiszor használják a jegy- és bérletautomatákat mint pár évvel ezelőtt.

Társaságunk egyik legfontosabb célja, hogy a lehetőségekhez képest minél jobban alkalmazkodjon a fővárosban közlekedők igényeihez, szokásaihoz, emellett azonban - mint felelős gazdálkodó szervezetnek - kötelessége figyelembe venni az automaták kihasználtságát is.

A hálózati méret meghatározásakor a BKK személyes értékesítési pontjainak, viszonteladóinak és természetesen az automaták értékesítési teljesítményének figyelembevétele mellett a közlekedési hálózat jellemzőit (megállóhelyek, csomópontok, járatok) is szem előtt tartottuk. Törekedtünk arra, hogy jellemzően olyan helyszíneken optimalizáljuk a hálózat méretét, ahol jelenleg több automata áll egymás közvetlen közelében. Ezzel a jelenlegi területi lefedettséget tudjuk biztosítani. Célunk, hogy a hálózati méret racionalizálásával együtt ügyfeleink ugyanazt a magas elérhetőséget tapasztalják, amit már megszokhattak az elmúlt években is.

A BKK Zrt. az értékesítési hálózat optimalizációja során folyamatosan figyeli bevételeinek alakulását, az automaták kihasználtságát és ez alapján módosítja a készülékek számát a városban. Ezzel párhuzamosan bővíti azokat a termékeket, amelyek megvásárolhatók mobiljegyként, illetve elérhetővé vált a jegy- és bérletvásárlás a BudapestGO<https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/budapestgo/> alkalmazásban is.

Jelenleg több, mint 300 darab BKK-automata üzemel Budapesten és az agglomerációban. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy milyen módon lehetséges a hálózatot bővíteni, illetve rendszeresen felmérjük a hálózat forgalmát. Vizsgáljuk azt a lehetőséget is, hogy a kis forgalmú automatákat milyen módon lehet az igényelt helyszínekre átcsoportosítani, áttelepíteni.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a budapesti közösségi közlekedésben elővételi rendszer működik. A BKK Zrt. kiterjedt értékesítési hálózatát a BKK Pontkeresőjében lehet megtekinteni, a https://www.bkk.hu/pontkereso/ weboldalon. Emellett bátorítjuk utasainkat, hogy éljenek a modern, bárhol bármikor elérhető mobiljegyes jegyvásárlás lehetőségével, amelyről bővebb tájékoztatást a Utazz mostantól a BudapestGO-val! (bkk.hu)<https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/budapestgo/> oldalon olvashat.

Sajnáljuk a kellemetlenséget, egyúttal kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2022. december 21.

Tisztelettel:

---- ----

Levelezési csoportkoordinátor

BKK Zrt.