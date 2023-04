Olvasói levelek :: 2023. április 21. 22:30 ::

Atomenergetika és energiapolitika: aktualitások

Napjainkban a paksi bővítéssel kapcsolatban több hír és információ is bejárta a médiát. Alább néhány ezek közül, a teljesség igénye nélkül.

Már megint Paksot terhelték vissza a napenergia betáplálása érdekében

Az Atombiztos blog szerzője szerint a naperőművi kapacitások nagymértékű növekedése azt is eredményezi, hogy az alacsonyabb rendszerterhelési időszakban és/vagy az exportlehetőségek korlátozottságának, vagy az „olcsó külföldi zöldáram” miatti kényszerexport következtében hazai erőműveket, köztük a Paksi Atomerőművet kell leszabályozni.

Ezek a leszabályozások pedig egyre gyakrabban megismétlődnek. Ilyen esemény volt például 2023. március 25-én is, amikor kezdetben a szélerőművek, később a naperőművek által termelt villamos energia kötelező átvétele és a jelentős import miatt a paksi 1-3 blokk teljesítményét 75-75 MW-tal kellett csökkenteni, ami azt jelentette, hogy a Paksi Atomerőmű hajnali 5 órai bruttó 2045 MW-os teljesítménye 12.00-re fokozatosan 1819 MW-ra csökkent.



A rendszerterhelés március 25-én

Kormányinfó: a paksi bővítést a Roszatom helyett egy projekttársaság veheti át

Az április 20-ai kormányinfón az újságírók rákérdeztek a paksi bővítésre. A kérdésre válaszul Gulyás Gergely megerősítette, hogy a paksi bővítés kivitelezését egy projekttárssaság veheti át.

Ez a hír az elmúlt hetek-hónapok fejleményei alapján nem előzmények nélküli. Korábban Orbán Balázs mondta egy interjú közben, hogy a paksi projekt megrekedt, és keresik a kiutat a helyzetből.

Aszódi Attila: a paksi projekt rossz esetben ellehetetlenülhet

A fő problémát abban látja Aszódi Attila, a paksi bővítés korábbi kormánybiztosa, hogy „óriási időkéslekedést halmozott fel a projekt, elsősorban az oroszok ügyetlenkedése vagy a rossz menedzsmentje miatt”.

Megjegyezte, hogy miután megjött a brüsszeli jóváhagyás, utána is csak lassan indult be a tervezés. Szerinte ez egy nagyon lényeges oka a mostani helyzetnek, illetve az is, hogy az orosz és az uniós beruházási-tervezési szabályok jelentősen eltérnek.

„Az, hogy ilyen hatalmas késedelem halmozódott fel, azt mutatja, hogy az oroszok nem értették meg azt, hogy nem lehet ugyanazzal a kultúrával, amellyel Oroszországban vagy a fejlődő országokban projekteket valósítanak meg, Európában projekteket megvalósítani.”

Összegző megállapításként Aszódi Attila azt hangsúlyozta, hogy „korántsem világos, hogy az oroszok képesek ezt a projektet megvalósítani”.

(Olvasónktól)

Források:

https://atombiztos.blogstar.hu/2023/04/13/tortenelmi-csucsok-es-kihivasok/122349/

https://telex.hu/belfold/2023/04/20/kormanyinfo-gulyas-gergely-aprilis-20

https://www.portfolio.hu/uzlet/20230329/volt-allamtitkar-a-paks-ii-rol-elkepesztoen-veszelyes-az-oroszok-uzenete-ellehetetlenulhet-a-projekt-605970