Olvasói levelek :: 2023. június 26. 19:20 ::

"Ameddig csak szükséges"

Az írás apropóját a Wagner-lázadás adja. Az üggyel kapcsolatban nagyon sokan megnyilatkoztak már, de főképpen a nyugati fősodor hírei jutottak el hozzánk.

Miről is szólnak, szóltak a hírek? A lázadókat az eddigiektől eltérően nem terroristáknak, hanem szabadságharcosoknak kezdték hívni (nyugaton), ennek visszásságaira picit később kitérek. Megnyilatkoztak a politikai szereplők is: a menekült fehérorosz ellenzéki vezető, Cihanouszkaja meghirdette a programját rögtön az eseményekkel kapcsolatban (ki az oroszokkal Fehéroroszországból!), a Fehér Ház néger fickója mondotta: „támogatjuk Ukrajnát, ameddig csak szükséges”, és ugyanezt mondta szinte szó szerint Borell is Európában. Az Ukrajna mellett harcoló orosz önkéntesek is örömüket fejezték ki az események kapcsán.

Nézzünk egy másik nézőpontot is, hátha érdekes lehet. Feltételezzük, de csak szigorúan munkaverziónak, hogy az események nem egy kívülről írt forgatókönyv szerint zajlottak, hanem esetleg belső (orosz) munka volt.

Ezzel kapcsolatban nézzük meg a héten történt előzményeket is összefüggéseiben, konkrétan a céziumügyre gondolnék. Mielőtt ezt megtennénk, picit kanyarodjunk el, nézzünk utána, miképpen is áll a Nyugat szénája a háborúval kapcsolatban.

Jelen pillanatban katonai sikereket nem könyvelhet el a nyugati érdekszféra, sőt úgy néz ki, sikerekként azokat a „győzelmeket” tudják felmutatni, amit az oroszok hagytak nekik: a Kijev környéki zárlat feloldása a sikeres béketárgyalások érdekében, illetve később kivonulás azokról a helyekről, amiket katonai szempontból nehezen tarthatónak minősítettek. Az idő, úgy látszik, igazolta ezeket a döntéseket.

Másrészről a bahmuti egérfogóba való belesétálás, amit most Zelenszkij nyakába varrnak, mondván, „az ő döntése volt”, a kiszivárogtatott hírek szerint a hadvezetés ellenében hozta ezeket a döntéseket. A csapdát egyébként Szurovikin „találta ki”, és Prigozsin hajtotta végre a terepen az akciót. Most már a nyugati szolgálatok is úgy értékelik: Prigozsin szerepet játszott, mikor lanyhult az ukrán kedv az ember- és hadianyag-utánpótláshoz, mindig jelenetet csinált, mint egy túlhajszolt mosónő, majd a végén kiderült: mégis van mivel lőniük, és ezen a módon volt is kire és mire lőniük, nem kellett hozzá óriási logisztikai feladatokat megoldani.

A másik pálya a pénzügyi szektor. Ott, ha lehet, még nagyobb bajok vannak, hiszen már számtalan ország jelezte: készek megszabadulni a dollárelszámolástól, sőt tenni is hajlandók érte. Ne tévesszen meg senkit, hogy ezek jellemzően fejlődő országok soraiból kerülnek ki.

Jellemzően erős nyersanyagkészletekkel és hagyományos energiahordozókkal rendelkeznek, amit a dollár befolyása alatt nem lehet megfelelően értékesíteni. Másrészről itt is megemlítendő Prigozsin neve, aki a közelmúltban tessékelte ki a francia erőket a száheli övezet jelentős részéről, amivel elnyerték a terrorista erők besorolásának díját Európában, bár ez leginkább a francia gazdaságnak húsba vágó kérdés. Az oroszországi banki szektor kidolgozta a dollármentes kereskedelem alapjait, akik most elég bátrak hozzá, már használják is. A szentpétervári gazdasági fórumon Európából csak hazánk képviselődött a többi nemzet balga módon nem volt résztvevő az eseménysorozaton. Amerikai barátaink természetesen ott voltak, nekik ez érdekük, mint ahogy Európának is az lett volna. Az ukrajnai hadszíntéren bemutatott dominancia az oroszok részéről az alapja ezeknek a diplomáciai sikereknek.

Tegyük fel a kérdést: vajon a kollektív Nyugat által Ukrajnába invesztált összegek arányban állnak-e az ukrajnai termőföldekkel és a demokráciáról vallott nézetekkel, amit igeként hirdetnek a kommunikációs csatornákon minden nap, minden órájában? A termőföldeket immáron jó áron megvették (nekünk is ezt a sorsot szánták), a demokráciagyakorlatot azt hiszem, nem kell bővebben bemutatni, hiszen mindnyájan igen sok példát tudnánk felsorolni, talán az egész újkori történelmet a bemutatására. Ez nyilván a biznisz része, de biztosan nem érnek meg a felsorolt anyagi és nem anyagi javak ekkora összegeket és ekkora erőfeszítéseket.

Miről is lenne hát szó? Nagyon úgy tűnik, hogy a kialakuló két- vagy többpólusú világrend képe nem találkozik a nyugati elvárásokkal. A nyugati doktrína azért nem tudja a helyzetet elfogadni, mert alapjaiban más kapcsolati háló alapján működik: a háló alapja a dollárelszámolás, tehát az egész berendezkedés, amint ez megszűnik a világ jelentős részén, sajnos minden megy a lecsóba. Ez a kapcsolati, gazdasági háló tudja például fenntartani a Magyarország területéből képzett államok sorát körülöttünk. Ők is nagyon jól tudják az életképtelenségük miatti sérülékenységeik sorát. (Ez persze a jelenlegi helyzetben egy ügyes politikával a javunkra fordítható.) Ezért ragaszkodnak a kenyéradó gazda minden parancsához, akkor is, ha jelentős hátrányok érik mindeközben őket. Európa nagyobb államaival is ez a helyzet, csak nagyságrendileg különböznek a fent említett formációktól.

Jelen pillanatban van az „all in” helyzet, hiszen egyéb lehetőség nem lévén, kénytelenek mindent is kockára tenni. Nem mellékesen ebben a helyzetben a „great reset” terveket szépen fel kell függeszteni, hiszen ez egy teljes öngyilkolással érne fel a háttér gazdasági, pénzügyi emberei (szegény üldözött zsidók) számára, aki amúgy fűtik a kazánt, pedig a jótét lelkek most hűtöttek egyet valami vírus, meg a mutációi kapcsán.

Nézzük, mi a helyzet Oroszországban. A különleges művelet okozott nehézségeket, de a gazdasági alapokat nem rengette meg. Bajok persze vannak, de ezek megoldása egyrészt megoldódott, mert a szereplők kiestek véletlenül az ablakon, vagy valami ilyesmi történt velük (hazaárulóknak ott ez jár), másrészt az ellenzék egy része, aki túl messzire ment, az a börtönbüntetését tölti valahol, és örül neki, ha dolgozhat valami hadianyaggyárban mint kétkezi munkás. Megszorító intézkedéseket a lakosság terhére nem kellett hozni, sőt még a nyugati elemzők is gazdasági növekedést jósolnak.

Az érdekháló is működik, hiszen a jelenlegi Oroszország számtalan népcsoportja közül egyik sem szeretne látványosan különutas politikát folytatni. Itt talán megemlíthető Putyin vezetői alkalmassága, hiszen ezt az érdekhálót, bár nem ő hozta létre az alapoktól, de láthatóan nem okoz neki gondot a használata, sőt a helyzet adta lehetőség szerinti átalakítása. Nem hiszem túlzó megállapításnak, ha azt mondom: egy tehetséges és képzett emberről van szó, aki meg tudta ragadni az adódó lehetőséget egy történelmi korban. Természetesen tudnia kellett: korából fakadóan nem fogja már megérni valószínűleg az eseménysor végét. Ezért valamire alapozva kellett a döntéseit meghoznia. A valami vagy inkább valakik a környezetében lévő emberek, akik szintén rendelkeznek igen komoly érdekhálóval és ugyanazt szeretnék elérni, mint ő maga. Ezért felesleges ábrándozás a Putyin nélküli világ képe, ahol minden megoldódik, ha őt kivesszük a képből. A módszer amúgy egy banánköztársaságot nyilván alapjaiban tud megrengetni, de itt valahol, valamit nagyon benéztek az elemzők.

Mi kell egy sikeres puccs végrehajtásához? Elsősorban a hadsereg közreműködése. Ez a cél annak tükrében, hogy Prigozsinnak vitái vannak a hadvezetéssel, nem látszott már előre sem reálisnak. Másodsorban kell még az összes hatalmi ág közreműködése, vagy ezeknek a kényszerítési potenciálja. Ezek a feltételek sem látszottak teljesülni, nem is működött egyik sem. Másrészről a gazdasági hatalommal bíró emberek támogatása is kellett volna, hiszen kapcsolati hálójuk igen sok embert tud befolyásolni, de az események itt sem mutatkoztak kerek egésznek.

Az írás elején említett céziumcsempészési ügy bennem például rögtön kétségeket ébresztett. A műveletről bemutatott felvételeken igen jól bekamerázott helyzetekben zajlanak az események, gondolom, nem hiányoznak a hangfelvételek sem. Egy laikus számára is teljesen egyértelmű eseménysor után megérkeznek az őrizetbe vételre a katonák is, akik szintén jól felszereltek operatőrből is. A gonosz bűnözők nem is tudnak védekezni, rögtön a helyszínen, a bűncselekmény egyik részfeladata közben kapják őket el, de az átlagembereket nem fenyegette veszély, mert mindenki a helyén volt, tette a dolgát. Mintha egy mézzel nyakonöntött amerikai filmet néznénk. Mit is mond el nekünk mindez? Ukrán megbízásból néhány mindenre kész briganti piszkos bomba előállításához alkalmas anyagot szeretett volna kicsempészni az ukrán állami szervek megbízásából Oroszországból. Bár a lázadáskísérlet elnyomta az eset hullámait, de a cirkuszról a dokumentáció azóta valószínűleg teljes, tehát a nemzetközi közösség minden fóruma előtt bizonyítható, hogy az ukránok mennyire aljas gonosz és csúnya népség, nem lehet egy szavukat sem hinni… Hiba lenne az eseménysort a véletlen számlájára írni, ez véleményem szerint egy, az orosz szolgálatok részéről igen jól felállított csapda volt, amibe szépen belesétáltak az ukránok és a gazdáik (nemzetközi zsidó oligarchák) is. Valószínűsíthetően igen sok jól dokumentált esettel lesz dolgunk, akkor, ha a győzelmet is prezentálni tudják mellé. Az egész ugyanis csak akkor fog érni valamit, ha azt a sorsot, amit nekik szántak, végrehajtják az eredeti kiagyalókon.

Most ehhez képest a lázadás egy jóval nagyobb horderejű ügy, de kinek is használt mindez? Gyakorlatilag Oroszországban mostantól mindent is végre lehet hajtani, amit egy belső ellenzékkel végre lehet hajtani, de immáron túl lehet lépni a „demokratikus normákon” is. (Persze idáig is túlléptek, nehezményezték is demokratikusék.) Ezentúl jelen lehetnek minden különösebb magyarázat nélkül az Ahmat csecsen egységei, kérdés sem lehet az ott létük okáról. Ők ott nyugaton nincsenek beágyazva kapcsolati hálóba, ezért könnyebben tesznek meg kellemetlen lépéseket is, amik a helyieknek esetleg nehezükre eshetne. A hatalmi ágakban rejtőzködő ellenségek megmutatták magukat, a helyzetüket valószínűleg minden különösebb hírverés nélkül oldják meg rövidesen, kiűzik belőlük a rontást, a sorsuk jóra fordul, ellene szólni nem lehetséges, mint fentebb írtam. Valószínűleg az első nagyszerű hírek után a nyugati szolgálatok az alvó ügynökök egy részét is aktiválták rögvest. Ennek a következménye: az irányítási struktúrájuk felderítésre került. Putyin beszédet mondott, sok álompolgár szemében valóságos hőssé avanzsált ezáltal. Szurovikin rápirított a lázadókra, Lukasenko tárgyalt, majd némi ember- és anyagi veszteség után (az orosz dimenziók mások azért, egy dőre metilalkoholozás után elkönyvelnek ennyi emberveszteséget) minden visszatért a „rendes kerékvágásba”. Prigozsin Fehéroroszországba „emigrált”. Igen, kérem, nem a fejlett nyugatra, hanem a baráti szomszédos államba. Lehetséges, hogy annyira játssza a szerepét jól: új feladatot is kapott.

A nyugati szolgálatok ebben az olvasatban óriási fiaskókat szenvedtek el mindössze egy hét alatt. Ha az események fenti olvasata igaz, akkor ideje lenne valami igen szép szakmát választani maguknak a jelenlegi helyett: műkörmös, mosónő, pék, mindegyik rendes szakma, nincsenek bennük ekkora kihívások. Ha esetleg a pék szakmát választanák, tudok iránymutatással szolgálni, hiszen magam is az vagyok. (Persze lehet, hogy a végén kemény lenne a kiflicsücsök, vagy savanyú.)

Jelen pillanatban tehát esély sincs a tárgyalásokra, annak okafogyottsága miatt. A nyugat számára létkérdéssé vált a győzelem, hiszen enélkül nem tartható fenn a megszokott érdekhálója, másikat nem fog tudni építeni. Az oroszok ország világ előtt gazdasági erőt és potenciált demonstrálnak, ezért nem érdekük a gyors befejezés. Minél tovább húzódik a művelet, annál több kételkedő győződik meg az igazukról, egyre nagyobb a potenciális gazdasági győzelem esélye a végén. (Húsz-harminc év legalább.)

Rglvs Gy