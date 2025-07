Olvasói levelek, Háború :: 2025. július 24. 15:55 ::

Témajavaslat a tusványosi szabadegyetem résztvevőinek: békét teremt-e Donald Trump?

A Fidesz és „konzervatív, normalitáspárti” szövetségesei epedve várták Donald Trump elnökké választását az Egyesült Államokban. A „béketeremtő” elnök eddigi teljesítménye valóban „lenyűgöző”: a hivatalba lépése óta eltelt öt hónapban az amerikai elnök már majdnem annyi bombatámadásra adott parancsot, mint elődje, a demokrata Joe Biden – hívta fel a figyelmet a „konzervatív újjászületés” hívei számára alighanem megdöbbentő tényre az Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) elnevezésű szervezet.

2024. január 20-án, beiktatási beszédében a második elnöki ciklusát kezdő amerikai elnök leszögezte: „Erőnk és hatalmunk révén véget fogunk vetni minden háborúnak, és az egység új szellemét hozzuk el abba a világba, ahol gyűlölet, harag, erőszak uralkodik, és amely teljességgel kiszámíthatatlan”.

Ehhez képest elnökségének első öt hónapjában az USA 529 alkalommal hajtott végre légicsapást a világ számos pontján, míg a korábbi demokrata adminisztráció hivatali ideje alatt az amerikai haderő 555 esetben bombázott különböző célpontokat – mutatott rá az ijesztő tényre az ACLED elnöke, Clionadh Raleigh. Az alábbi államok estek áldozatul a „béketeremtésnek”: Irán, Irak, Szomália, Szíria és Jemen.

A legtöbb légicsapás természetesen Jement érte, ahonnan a húszi mozgalom harcosai számos alkalommal lőttek ki rakétákat Izraelre, illetve a zsidó állam és az USA kereskedelmi és hadihajóira – az esztelen gázai vérontás megállításának szándékával.

„Az amerikai hadsereg gyorsabban mozog, erőteljesebben csap le, és kevesebb önkorlátozással cselekszik. Szíria, Irak, Afganisztán, Jemen, Szomália és most már Irán is persze mind ismerős terep az USA hadserege számára, azonban a lényeg nem a földrajz, hanem a légicsapások gyakorisága” – fejtegette a katonai konfliktusok tanulmányozását végző, 2005-ben alapított szervezet elnöke. Donald Trump tehát nyilvánvalóan megszegte egyik legfontosabb választási ígéretét: mint ahogyan se 24 óra, sem öt hónap alatt nem teremtett békét Ukrajnában, a világ más tájain is, fokozódott a gyűlölet, az erőszak és a káosz az elnöksége eddigi időszaka alatt.

Donald Trump legfőbb áldozata Jemen: 2025. március 15-én rendelte el az elnök a sokatmondó Rough Rider hadműveletet (rough jelentése durva), melynek keretében hadihajókról és harci gépekről lőttek ki rakétákat a gázai palesztinok védelmében tevőlegesen is cselekvő „húszi lázadók” bázisai ellen. A május 6-án megkötött tűzszüneti megállapodás egyelőre némiképpen csökkentette ugyan a feszültséget, habár a jemeni iszlamista mozgalom harcosai azóta is kilőttek néhány rakétát izraeli célpontok irányába. (Megtorlásképpen a gázai mészárlás folytatása és az Irán elleni agresszió miatt.) Hogy milyen mértékben gyengítették meg a húszik katonai képességeit az amerikai és izraeli bombatámadások, kérdéses, azonban az amúgy is a humanitárius katasztrófa szélén táncoló Jemenben a légicsapásoknak sok száz polgári személy esett áldozatul. Az Airwars elnevezésű, elsősorban a Közel-Keleten zajló katonai konfliktusok elemzésére szakosodott, londoni székhelyű szervezet a múlt hónapban nyilvánosságra hozott jelentése szerint az amerikai katonai fellépés nem egészen két hónapja alatt közel annyi polgári személy vesztette életét Jemenben, mint az elmúlt 23 esztendő során. (Ugyanis az USA már jó ideje, egészen pontosan 2003 óta, oda-odacsap Jemenben is, ha az izraeli és amerikai világbirodalmi érdekek úgy kívánják.) „A mostani, március közepén megkezdődött csapássorozat előtt, 2003 óta, legalább 258 civil halt meg az USA bombázásai következtében. Ez év március közepétől számítva, kevesebb mint két hónap alatt a Rough Rider Hadművelet 224 polgári személy halálához vezetett” – olvasható az Airwars jelentésében.

Mint ismert, 2025. június 22-én az USA három iráni nukleáris létesítményre mért csapást, bekapcsolódva Izraelnek a perzsa állam ellen indított támadásába. Válaszul Teherán másnap, június 23-án rakétákat lőtt ki az Egyesült Államok katari katonai bázisa ellen. Az elmúlt hónapok során a „béketeremtő” amerikai elnök parancsára iraki, szíriai és szomáliai célpontokat is bombázott az USA hadserege.

Javasolnám a bálványosi szabadegyetem résztvevőinek az amerikai bombázások, Trump elnök „béketeremtő” ténykedésének” megvitatása mellett még a gázai vérontás és kétmillió ember tudatos kiéheztetése témakörének napirendre vételét is.