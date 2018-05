Programajánló :: 2018. május 11. 11:36 ::

Új helyszínen rendezik meg a XI. Felvidéki Magyar Szigetet - rocklegendákkal és máshová nem hívott nemzeti zenekarokkal

Június 22-23. között újra megrendezik a Felvidéki Magyar Szigetet, immár 11. alkalommal. A helyszín új, a csallóközi Alistál község, ahol első ízben gyűlnek majd össze a rockzenét kedvelő nemzetiek.

A felhozatal idén is ütősre sikeredett. Két rocklegenda is színpadra lép, az örökös lázadó P. Mobil és a lírai dalairól ismert Bikini. A népzenét rockkal ötvöző Palmetta zenekar két koncertet is ad. Szombat délután a kicsiket szórakoztatja gyerekkoncertjével, este pedig a felnőttek élvezhetik a teljes nagyszínpados produkciójukat.



A szervezők küldetésüknek tekintik, hogy elhozzák Felvidékre azokat a nemzetirock-zenekarokat, akiket sajnos más nem hív meg. Így került a programba az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Nemzeti Hang is.

Felvidéki bandákból se lesz híján a felhozatal. Itt lesz a fialatos-pörgős Phoenix Rt, a szárnyait bontogató Felvidéki Kárpátia és a nemrég – hazafiságuk miatt egy kisebb médiabotrányba keveredő – Kerecsen zenekar. A kétnapos rendezvényt táncházzal zárják majd a résztvevők.

Magyar Szigetről lévén szó, nem csak pár koncert miatt gyűlnek össze az emberek. A zene mellett ezúttal is lesz bőven program: Hazajáró közönségtalálkozó, könyvbemutatók, beszélgetések aktuális közéleti témákról, rovássátor, íjászat, gyereksátor stb.

A részletes program, a jegyárak, az elővételes helyek megtalálhatóak a rendezvény honlapján és Facebook-oldalán

A rendező HVIM szeretettel vár minden kedves érdeklődőt!