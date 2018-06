Egyetlen év sem telhet el EMI-tábor nélkül, így idén is megszervezésre kerül szervezetünk, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) legnagyobb éves rendezvénye. A július 18-22. között zajló EMI-tábor életében a legnagyobb változás az idén, hogy visszaköltözünk rendezvényünk eredeti helyszínére, a Gyergyószentmiklós mellett található „4-es Kemping” területére - írja a szervezőcsapat.

„Reményeink szerint az új helyszínen még ideálisabb feltételeket tudunk majd biztosítani a táborozóknak. Idén is az EMI-táborban már megszokott színes programkínálattal várunk mindenkit, a legkisebbektől a legnagyobbakig” – üzeni Sorbán Attila Örs, a tábor főszervezője.

A tábor az elmúlt évekhez hasonlóan most is megőrzi hagyományos, értékközvetítő jellegét. A 14. EMI-táborban is előadásokat követhetünk nyomon, amelyek múltunkról, jelenünkről és jövőnkről, a magyarság és székelység lehetőségeiről, önrendelkezési kilátásairól fognak szólni. Ugyanakkor számos kikapcsolódási lehetőséget kínálnak a táborozóknak: lesz íjászat, borkóstoló, táncház, koncertek, buli, az egészen kicsiket pedig a gyereksátor várja. A programkínálat a szervezők ígérete szerint folyamatosan bővül és frissül a következő hetekben, a fejleményeket a www.emitabor.hu -ra és rendezvény Facebook-oldalára töltik fel.