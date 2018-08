Programajánló :: 2018. augusztus 9. 15:10 ::

Augusztus utolsó napján rendezik az Állatkertek éjszakáját

A vakáció végén, de még az iskolaidő előtt szeretnének kedveskedni a magyarországi állatkertek a családoknak, akiket idén hetedik alkalommal várnak látványetetésekkel, különleges állatok simogatójával, nem mindennapi fényekkel és az állatkertek máskor nem látható titkaival.

Persányi Miklós, a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója a rendezvényt bemutató csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a programban idén is budakeszi, két budapesti, debreceni, győri, jászberényi, kecskeméti, miskolci, pécsi, poroszlói, szegedi és a veresegyházi állat-bemutatóhelyek vesznek részt.

A fővárosi állatkert éjfélig tart nyitva, ebben az időben a kert különböző pontjain 23 helyszínen zajlanak programok. Lesz többek között esti fókashow, elefánttorna, találkozás a cukormókusokkal és a szakállas agámával, alkonyati látogatás a lepkekertben, de meg lehet nézni a „jégbe zárt vadállatokat”, a lángidomárokat és a fényvarázslatot is. A Holnemvolt Vár idén első alkalommal kapcsolódik be a sorozatba, ott ajándék zsetonokkal is készülnek az érkezőknek.

A budapesti Tropicariumban meg lehet nézni többek közt a kőhalak, az aligátorok, a kígyók, a ráják és a murénák etetését, a Budakeszi Vadasparkban pedig szakvezetésekkel, állatbemutatókkal és vadállatok látványetetéseivel készülnek.

A debreceni Nagyerdei Kultúrparkban bátorságpróbát szerveznek, ahol többek között meg lehet kóstolni különböző rovarokat, virágokat és a majomkenyeret is. A kisvasút egész éjjel közlekedik, ahogyan a Vidámpark játékai is üzemelni fognak.

A győri Xantus János Állatkertben a ragadozókat, például a jaguárokat, tigriseket, medvéket és oroszlánokat etetik meg a közönség szeme láttára, a hüllőházban a „Tapizoo” ládában lehet majd kitapogatni mit rejtettek el a dolgozók, de „nem szeretem” állatok bemutatójával is készülnek.

A Kecskeméti Vadaskertet fáklyákkal világítják ki az estére, amely szakvezetésekkel indul a majmoknál, a rókáknál, az oroszlánoknál, de a növényevő állatok etetését is meg lehet majd tekinteni. Itt este konceret ad a Csörömpölők Együttes, de lesz hüllőshow, madárbemutató, és állatsimogató is.

Miskolcon a természetes élővilágot szeretnék közelebb vinni a közönséghez, ezért a helyszínre látogatók a hagyományos esti programok mellett a Bükki Nemzeti Park és a Magyar Madártani Egyesület munkatársainak közreműködésével a szomszédos Bükk-hegység rovarvilágával, rovarevő faunájával és éjjeli ragadozómadaraival is megismerkedhetnek.

Pécsen lehet majd csillagot vizsgálni, vagy madarász túrán részt venni, de tűzzsonglőr bemutatóval, bátorságpróbával, kincskereséssel, gyerekszínázi előadással, klasszikus zenei koncerttel és családi kézműves foglalkozásokkal is várják az érdeklődőket.

A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumban az akváriumok világát ismerhetik meg az érdeklődők a „holdfénytúrán”, lesz továbbá kishajós kirándulás, a gyakorlott búvároknak pedig idén is lesz lehetőségük akváriumi merülésre, a veresegyházi medveotthonban pedig családi ügyességi versenyekkel, és „farkas ordítással, hollókárogással és medvevicsorgással” várják a zseblámpával érkező bátor látogatókat.

(MTI)