Babakiállítás az Őrségben

Közel 100 saját készítésű miniatűr makettből álló babakiállítást rendez Marozsyné Guba Rózsa babakészítő iparművész az Őrségi Nemzeti Park „kapujában” található Ivánc településen - tájékoztatták szerkesztőségünket a szervezők.

A kiállított alkotások segítségével megelevenednek előttünk az ismert történelmi figurák, több európai ország talán kevésbé ismert viselete, ruházata, és Magyarország népszokásainak sok, mára gyakran elfeledett pillanatai, jelenetei is.

A babakészítő népi iparművész rendkívül fontosnak tartja, hogy idén is a külföldi, nemzetközi bemutatók, kiállítások mellett legalább egy alkalommal Magyarországon is megtekinthetők legyenek az alkotásai, és ezzel is egy picit hozzájáruljon a hazai turisztikai és kulturális élményekhez.

A kiállítás nyilvános és ingyenesen, 2019. júniusban hétvégenként látogatható, pénteken 14.00-18.00 óráig, szombat-vasárnap pedig 11.00 – 18.00 óráig.

