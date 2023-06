Programajánló :: 2023. június 22. 06:25 ::

Múzeumok éjszakája: több helyszínen is várják a haditechnika iránt érdeklődőket

A Bálna Honvédelmi Központ mellett a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum, a börgöndi repülőtér és a Pintér Művek Haditechnikai Park is várja a haditechnika iránt érdeklődőket a Múzeumok éjszakáján.

A Bálna Honvédelmi Központban HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum interaktív kiállítása várja a látogatókat. A kiállítás bemutatja a 175 éves Magyar Honvédség múltját, jelenét, de betekintést enged a jövőbe is. A fegyverek mellett olyan különlegességeket is meg lehet nézni, mint a Lynx (Hiúz) harcjármű vagy a harci robotkutya. A kiállítás június 24-én 18 órától éjjel 1 óráig várja a látogatókat.

Nyitva lesz a Múzeumok éjszakáján, 17 és 23 óra között a Magyar Katonai Térképészet Szakmatörténeti Múzeum is. A honvedelem.hu azt írta, a múzeum célja, hogy az országot legkorábban bemutató térképektől a második világháború alatti és utáni éveken át, egészen Magyarország NATO-csatlakozásáig részletgazdag képet adjon a szakma alakulásáról. A múzeumban az állandó tárlatot és azt a topográfus szobát is megnézhetik a vendégek, ami hűen idézi az első térképészek lakó- és munkakörülményeit. Meg lehet tekinteni Magyarország legrégebbi földgömbjét is, a legkisebbek pedig nemcsak nézelődhetnek, hanem kipróbálhatják magukat térképrajzolóként is.

A RepTár Szolnoki Repülőmúzeum is csatlakozik a Múzeumok éjszakájához, itt délután 4 órától éjfélig várják a látogatókat. A reptar.hu a programokról azt írja, lehetőség lesz játékosan bebarangolni a RepTár teljes területét, az érdeklődők pedig tárlatvezetésen ismerkedhetnek meg többek között a női pilóták kalandos életével. Emellett lesz tárlatvezetés "vadászpilóta-szemmel" és "őrjárat az éjszakában" is.

Az Albatrosz Repülő Egyesület a Facebook-oldalán azt írta, a börgöndi repülőtéren várják az érdeklődőket szombaton 14 órától éjfélig, hogy megidézzék a rádiólokátor-állomások, rádiótechnikai csapatok vezetési- és harcálláspontjainak hangulatát. "Kinyílik" az An-2 repülőgép, a Mi-2 helikopter és az SzD-30 Pirat vitorlázógép pilótafülkéje, az oldtimer repülőmúzeumban pedig bemutatják mások mellett az R-22 Futárt, a legidősebb repülőképes magyar gyártású repülőgépet, de látható lesz a Po-2 kétfedelű repülőgép, és a Piper J-3 Cub, a legidősebb repülőképes magyar lajstromjelű repülőgép is. Bemutatják a rádiótechnikai csapatok légtérellenőrző harcálláspontját is.

A Pintér Művek Haditechnikai Parkja Kecelen várja a Múzeumok éjszakájára érkezőket, szombaton 16 órától éjfélig. Itt többek között a Bajai Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület magaslégköri ballon- és rakéta-modellező szakosztálya tart statikus és dinamikus bemutatót, valamint a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete mentéstechnikai bemutatót.

A magyar űrtevékenység múltjáról, jelenéről és jövőjéről tart előadást Farkas Bertalan, az eső magyar űrhajós, Szabó "Topi" Zoltán nyugállományú repülő őrnagy pedig elmeséli 18 évvel ezelőtti katapultálása történetét. 2005-ben a MiG-29-es repülőgép egyik hajtóműve egy gyakorlat során felrobbant, és a pilótának katapultálnia kellett.

A Múzeumok éjszakáján ingyenesen lehet megtekinteni a több mint 3 hektáron elterülő szabadtéri kiállítást, ahol bemutatják a Magyar Néphadseregben és a Magyar Honvédségben használt különböző harci eszközök helyreállított darabjait, a gyerekek pedig military ügyességi próbán vehetnek részt. A "járműnyitogatóban" pedig feltárul többek között a Volkswagen Schwimmwagen úszó csapatszállító, a T-72 harckocsi és a Mi-24 harci helikopter is.

(MTI)