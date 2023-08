Programajánló :: 2023. augusztus 25. 08:20 ::

Trump főtanácsadója által ajánlott könyvet mutat be Toroczkai és Baudet

Steve Bannon, Donald Trump volt amerikai elnök főtanácsadója írta az előszavát annak a könyvnek, amelyet péntek este Toroczkai László mutat be Budapesten. Az eseményen jelen lesz maga a szerző is, a holland Thierry Baudet, aki a világ egyik legismertebb konzervatív politikusa, pályáját még Roger Scruton filozófus is egyengette.

Baudet kötete nemrég Hollandiában jelent meg, ahol hónapokig vezette az eladási sikerlistákat. A Kárpátia Stúdió jóvoltából immár a magyar olvasók is bepillanthatnak a globális játszmák színpada mögé, ráláthatnak azokra a folyamatokra, amelyek a mi sorsunkat is meghatározzák.

A kötet rövid ismertetőjében ez áll: