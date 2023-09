Programajánló :: 2023. szeptember 5. 14:18 ::

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg az Attila Védvonal Emlék- és Teljesítménytúrát

XI. alkalommal kerül megrendezésre idén szeptember 23-án az Attila Védvonal Emlék- és Teljesítménytúra. A szervezők a megszokott magas színvonalú programokon kívül idén is rengeteg újdonsággal várják a túrázni és megemlékezni vágyókat. A túra az egykori védvonal állásainak nyomvonalán halad végig Maglódig (teljes táv Dunakesziről, rövid táv Isaszegről), írják a szervezők, alább a folytatás.

A túra teljesítése nemcsak a fizikai korlátok leküzdése miatt számít nagy érdemnek, hanem azért is, mert ezen túrával az ország védelmében elesett hősök előtt is tiszteleghetnek a résztvevők. Idén is több szervezettel összefogva rendezi meg a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom a túrát, ahol az egyes ellenőrzőpontokon a szokásos hangulat és bőséges ellátmány várja a teljesítőket. Ezúttal ráadásul új szervezői csapat is csatlakozik az állomásokhoz, a HVIM Ifjúsági Tábor fiatal résztvevői is azon lesznek, hogy színesebbé tegyék az eseményt és segítsék a túrázókat a teljesítésben. További szervező szervezetek: Betyársereg, Magyar Önvédelmi Mozgalom, Magyar Életvédők Egyesülete, Szent László Aranyos Szegellete, Farkasok Katonai Hagyományőrző és Bajtársi Közösség, Mi Hazánk Honvédelmi Kabinet, Mi Hazánk Ifjai, Vircsik András Baráti Kör.

Idén XI. alkalommal 2023. szeptember 23-án kerül megrendezésre ez az egyedülálló szellemiségű túra, amelyet két távon lehet teljesíteni: a teljes táv 44 km, a rövid táv 19 km, ez utóbbi kimondottan családbarát távolság.

Előnevezni 2023. szeptember 21-ig lehet a túra honlapján!

Ezúton szeretnének kérni mindenkit, hogy éljen az előnevezés lehetőségével, hiszen ez jelentősen megkönnyíti a szervezők munkáját.

A jelentkezéssel együtt van lehetőség pólórendelés leadására is. A szervezők kérik, hogy több darab rendelése esetén a mennyiségeket a méretekkel együttesen írják meg a rendelők vagy e-mailben, vagy a jelentkezés űrlapján a megjegyzés rovatban. A póló ára 3.850 Ft. A pólórendelés határideje 2023. szeptember 5.!

A célban (Maglód, Árpád park) Attila Védvonal Nap következik, melyre azon személyeket is szívesen várják, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak a túrán részt venni. Itt kerekasztal-beszélgetés, kulturális és zenei programok várhatók: Vári-Kovács Péter koncert a HVIM dalárdájával, illetve egy helyi néptáncegyüttes is fellép. Olyan relikviákat is megvásárolhatnak a célban a résztvevők, mint például felvarrók, kitűzők és bögrék, de a Duo Gladii folyóirat korábbi számai is megvásárolhatók lesznek. Emellett büfé is elérhető lesz mindazok számára, akik mivel nem teljesítik a túrát, az ellátmányból nem részesülnek.