Múlt évben a budapesti könyvbemutatón felszólalt Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke is, aki kiemelte, hogy ma szinte lehetetlen olyan nyugat-európai politikust találni, aki ki meri mondani az igazságot, és nincs a politikai korrektség csapdájában. Mint fogalmazott: „Thierry Baudet személyében Európa legbátrabb politikusát köszönthetjük. Hiszek abban, ha van Nyugat-Európában olyan vezető politikus, mint ő, akkor le tudjuk rázni magunkról a globális gólemet”.

Thierry Baudet Hollandiában a Fórum a Demokráciáért (FvD) párt alapítója és parlamenti frakcióvezetője, egyben a Mi Hazánk Mozgalom egyik nyugat-európai szövetségese.

A kötethez Toroczkai László előszót is írt. Ebben így fogalmazott: „A Covid rulett minden idők egyik legérdekfeszítőbb műve, lebilincselő olvasmány, amit mindenkinek ismernie kellene. Ez ugyanis rólunk szól. Minden emberről. Az emberiségről. Az utolsó nagy összecsapásról, amelynek nem kisebb a tétje, mint hogy megmarad-e az emberek lelke. Ez pedig még a Great Reset árnyékában már eddig is elvett sok életnél is súlyosabb kérdés.”