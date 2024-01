Programajánló :: 2024. január 26. 10:11 ::

A Covid rulett - Budapesten dedikál Európa egyik legbátrabb embere

Január 27-én, szombaton 11.00-12.00 óra között Budapesten a Honterus Antikvárium és Aukciós Házban dedikálja A Covid rulett című nagy sikerű könyvét Thierry Baudet. A holland parlamenti képviselő kötete múlt év augusztus végén jelent meg és szinte pillanatok alatt elkapkodták, mára pedig a második kiadás is a végét járja.

Thierry Baudet könyve egy sötét diktatúrával kapcsolatos minden vonatkozó kérdésre választ ad és ezekkel összefüggésben az összes kételyt eloszlatja. Kötetéből nemcsak azt értjük meg, mi történt velünk az elmúlt években, miért volt szükség a Covidra, hanem tűpontosan rálátunk arra is, hogy néhány éven belül mit akarnak megvalósítani. „Ha sikerül, az lesz az emberi történelem vége, az emberiség létezésének legsötétebb órája... Thierry Baudet forradalmi könyve egy ébresztő hívás. Mindenki, akit érdekel az emberiség sorsa, a szabadság jövője, olvassa el, és csatlakozzon a globalisták elleni harchoz. Ez élet-halál kérdése. Lényeglátó könyve miatt Thierry Baudet-et Európa egyik legbátrabb politikusának tartják.

A kötet fülszövegében ez áll: A hazugságok korát éljük – és ezért az igazság idejét. Az egyéni szabadság végső szakaszának, a szabadság haláltusájának vagyunk szemtanúi. „A globális elit tagjai, mint Bill Gates, Klaus Schwab és társaik 2030-ra a The Great Reset lezárásaként a totalitárius ellenőrző államot akarják megvalósítani. Itt, Magyarországon is! Minden embernek választani kell: mert a harc elkerülhetetlen. Most már Ön, a gyerekei, a családtagjai kerülnek a célpontba!”

A dedikálás helyszíne és időpontja:

Honterus Antikvárium és Aukciós Ház

Január 27., szombat, 11.00-12.00 között

1053, Budapest, Múzeum körút 35