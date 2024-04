Programajánló :: 2024. április 8. 08:51 ::

Kiállítás Győr terrorbombázásának 80. évfordulóján

A hazafias csoportok mellett Győr terrorbombázásnak 80. évfordulójáról a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum is megemlékezik egy kiállítás keretében, 24-szer a pokolban – Győr II. világháborús bombázásai címmel.



A kiállításmegnyitó 2024. április 13-án 17 órától lesz a győri Esterházy-palotában (9021 Győr, Király utca 17.).

Köszöntőt mond:

dr. Kutnyánszky Zsolt Krisztián, a Honvédelmi Minisztérium védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára

prof. dr. Dézsi Csaba András, Győr Megyei Jogú Város polgármestere

A kiállítást megnyitja: Oláh András Pál történész-levéltáros (MNL Csongrád-Csanád Vármegyei Levéltára)

Közreműködnek a Győri Filharmonikus Zenekar művészei

A második világháborúban Győr ellen 80 darab Liberator bombázó indult el vadászgépek kíséretében. A magyar légvédelem négy darab B-17-es bombázót lőtt le, tízet pedig megrongált.



Légvédelmi ágyúk Révfaluban. A győri katonák pár szövetséges repülőt lelőttek a támadások során (fotók: Régi Győr)

Az Écs melletti domboldalra csapódott be az egyik Liberator amerikai bombázó 1944. április 13-án, ennek a roncsait keresték a múzeum alkalmazottai a közelmúltban. A gép a becsapódást követően felrobbant, azonban a pilótának sikerült időben elhagynia a gépet.

Érdekesség, hogy Győrben hónapok óta készülnek a kiállításra. Elmondható, hogy mind a múzeum, mind a város vezetése felkarolta ezt az ügyet. A Győrhöz közeli Écsen roncskutatók, gyűjtők és diákok segítségével több érdekes leletre is bukkantak. A helyi diákokat a közösségi régészet segítségével vonták be a kutatásba. A közel 50 kilónyi roncs mellett megtalálták az egyik pilóta szemüvegkeretét és a repülőgép műszerfalának egy részét is.

Hamarosan tehát egy kiállítás keretében is megtekinthetjük, hogy milyen is az, amikor "Liberator"-ok lepik el hazánkat, hogy elhozzák nekünk is a demokrácia áldásos vívmányait vér, halál és pusztulás képében.

A kiállítás megtekinthető 2024. április 14. és december 29. között, kedd-vasárnap, 10-18 óra között.

A hazafias csoportok megemlékezésére 2024. április 13-án, 16:00 órától kerül sor Győrben, a Dunakapu téren.

Tóth Máté

történész