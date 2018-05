Elcsatolt részek :: 2018. május 28. 17:28 ::

Rezervátumba szállították Sanyit, a szelfikézők Szent Anna-tói fegyelmezőjét

Altatólövedékkel elkábították, majd a zernyesti medverezervátumba szállították Sanyit, a Szent Anna-tó környékén élő problémás medvét. A száz kilogrammos, kétéves vadállat áthelyezését a héten hagyta jóvá a román környezetvédelmi minisztérium, az illetékes szervek péntek délután végre is hajtották az akciót.

A medve áthelyezését a múlt héten kérte a területileg illetékes vadásztársulás azt követően, hogy egy hét alatt négyszer is emberre támadt a vad. Legutóbb a csíksomlyói pünkösdi búcsú előtti napon harapta meg egy csonkaországi zarándok combját, illetve pénteken is ráijesztett egy négytagú csoportra. Ezek alapján hozta meg a környezetvédelmi minisztérium a medve áthelyezéséről szóló döntést.

"A kilövéséről szó sem lehetett, hiszen nem a medve a hibás azért, hogy ebbe a helyzetbe került. Nem lakott területről van szó, ahová bemerészkedett a vadállat, hanem éppen ellenkezőleg: itt az ember hatolt be a medve természetes élőhelyére. Az persze ennek ellenére nem elfogadott, hogy emberekre támadjon, ezért is hoztuk meg a döntést az áthelyezéséről. Ahogy az embernek is jár egy második esély, amennyiben hibázik, úgy a medvének is lehetőséget biztosítunk az elszállítás által egy új életre" – mondta Szép Róbert, az Országos Környezetőrség főbiztosa.

Az elfogásról a Székelyhon számolt be, alább olvasható a cikkük folytatása:

Kürtőskalácsot is bevetettek

Érkezésünkkor a környezetőrség munkatársai mellett a tusnádfürdői hegyicsendőrök és a Hargita megyei csendőrök tanácskoztak a tó melletti parkolóban. Pár perccel később kiabálásra lettünk figyelmesek a tó felől, felbukkant ugyanis Sanyi, aki a turisták örömére megmártózott néhányszor a tó vizében, majd elszaladt. Nem sokkal ezután a már említett parkolóban tűnt fel, végül az ott található illemhely melletti dombon állapodott meg.

Mivel a helyszínen lévő illetékesek tudták, hogy a zernyesti rezervátumból érkező szakemberek az altatást végző állatorvossal már csak körülbelül fél órányi távolságra voltak a helyszíntől, úgy döntöttek, megpróbálják ott tartani a medvét. Ennek érdekében távolabb küldték a turistákat, és megtiltották számukra, hogy beindítsák autóikat, hogy ne ijesszék el a vadat. A csend biztosítása mellett kürtőskaláccsal etették a medvét a rezervátumból érkező szakemberek érkezéséig.

Miután utóbbiak a helyszínre értek a medve elszállítására alkalmas járművel, a csendőrök a tó környékén és a parkolóban bámészkodó turistákat, illetve a sajtó képviselőit is biztonságos távolságba kísérték. Csak azt követően térhettünk vissza a helyszínre, hogy az altatólövedék kifejtette hatását, és a medve száját bekötötték.

Szép Róberttől megtudtuk, a lövést követően Sanyi körülbelül 50 métert szaladt az erdő felé, majd a lövedék hatására elkábult. A szakemberek tíz perc elteltével közelítették meg. Miután ártalmatlanították, az állatorvos megvizsgálta a körülbelül 100 kilogrammos állatot, és a kiváló egészségügyi állapotnak örvendő medvét egyedi azonosítóval látta el. Végül négyen megemelték, a speciális ráccsal ellátott járműbe helyezték, és elszállították új otthonába, a zernyesti medverezervátumba.