Elcsatolt részek :: 2018. július 31. 20:35 ::

Mégsem viszik szigorított fegyházba az elítélt vármegyéseket

Helyt adott a bíróság Beke István és Szőcs Zoltán fellebbezésének, így mégsem helyezik át maximális biztonságú börtönbe a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalomnak a székelyföldi terrorvád miatt elítélt aktivistáit.

Az érintettek hétfőn kapták meg a bíróság válaszát, amely szerint nem helyezik át szigorított fegyházba őket, hanem egy második legszigorúbban őrzött börtöncsoportban, úgynevezett zárt rendszerű börtönnek minősített fegyházban kell letölteniük a büntetésüket. Ilyen kategóriába tartozik a csíkszeredai fegyház.

A Brassó megyei Feketehalom börtönében, ahol jelenleg vannak, minden korábbi kedvezményt visszaállítottak számukra, a csíkszeredai magyar főkonzulátust is értesítették, hogy látogathatók, a hétvégén be is engedték a külképviselet tagjait – tudta meg a Székelyhon hétfőn Beke Csillától. Beke István felesége hozzátette, arról tájékoztatták őket, hogy a HVIM két bebörtönzött tagját a csíkszeredai fegyházba fogják átszállítani.

„Ezek után, miután egyik nap arról értesítenek, hogy maximális biztonságú börtönbe, életfogytiglanra elítéltek közé viszik őket, másik nap meg hirtelen sokkal enyhébb körülmények mellett döntenek, már csak akkor hiszek el valamit, ha látom. Az embertelenség határát már rég átlépték” – panaszolta Beke Csilla. Kifejtette, a feketehalmi börtönben dolgozók is elismerték, „nem értik, mi folyik ebben az ügyben”.

Amint arról beszámoltunk , a múlt héten a büntetés-végrehajtás országos parancsnoksága úgy döntött, a Dambovita megyei Margineni maximális biztonságú intézetbe szállítják át a székelyföldi elítélteket. Azonnal szigorított intézkedéseket léptettek életbe, külön cellába vitték őket, lecsökkentették a telefonbeszélgetéseik időtartamát, a látogatásokat. Aztán még a fellebbezésről hozott döntés előtt, 24 óra után mégis levették a celláról a „maximális biztonságú” feliratot, és engedélyezték a napi hatvan perces telefonbeszélgetést.

Beke Csilla szerint az állandó bizonytalanság is a pszichológiai terror része - írja a Székelyhon.