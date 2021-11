Elcsatolt részek :: 2021. november 15. 15:43 ::

Így is lehet(ne): visszaadják a református egyháznak a nagyenyedi Bethlen-kastélyt

Újra az Erdélyi Református Egyházkerület tulajdonába kerül a nagyenyedi vár részét képező Bethlen-kastély - közölte hétfőn honlapján az egyházkerület.



Fotók: MTI/Kiss Gábor

Az egyházkerület 15 évvel ezelőtt igényelte vissza a kastélyt, ám kérését a restitúciós bizottság az első mérlegelés után elutasította. Az egyház keresete nyomán a romániai legfelsőbb bíróság ez év márciusában jogerősen megsemmisítette a visszaszolgáltatást elutasító határozatot, és arra kötelezte a bizottságot, hogy hozzon újabb határozatot az értékes műemlék visszaszolgáltatása ügyében.

Az újabb határozat immár elrendelte a visszaszolgáltatást.

Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere az MTI-nek elmondta: a város nem támadja meg az újabb határozatot, és együttműködésre törekszik az egyházzal.

Kató Béla püspök üdvözölte a döntést. Kijelentette: ez lehetővé teszi, hogy a város központjában lévő történelmi épületek egységes magot képezzenek. A püspök elismerően szólt a nagyenyedi városvezetésről, mely elfogadja, hogy a jogos tulajdonosokat illetik az ingatlanok.

Hozzátette: az egyházkerület eddig is sikeresen együttműködött az önkormányzattal, hiszen közös céljuk a Nagyenyed belvárosában álló épületek felújítása és hasznosítása.

"Az egyházkerület régóta nem kapott vissza jelentősebb épületet, így a Bethlen-kastély restitúciója pozitív előrelépés az utóbbi évek stagnálásában" - idézte a püspököt az egyházkerület honlapja.

A református egyház már korábban visszaszerezte a vár szomszédságában álló Bethlen Gábor Református Kollégium épületegyüttesét, és a kollégium utcájában álló tanári lakásokat. A tanári lakások és a várfalakkal körülvett református templom felújítása folyamatban van.

A most visszaszerzett Bethlen-kastély a várkapura épült. A kastély földszintjén áthaladó alagútszerű boltozatos bejáraton keresztül lehet a várba és a vár központi helyét elfoglaló református templomba jutni. A kastély egykor fejedelmi palotaként működött, majd a kollégiumnak is otthont adott. Az 1948-as államosítása után Nagyenyed városa történelmi múzeumot hozott létre benne. Felújítása 2011-ben a román kormány által biztosított forrásokból kezdődött el, de máig sem fejeződött be.

Lőrincz Helga alpolgármester az MTI-nek nyilatkozva elmondta: a történeti múzeum tárgyai jelenleg nincsenek kiállítva. A város várja a felújítás befejezését, hogy a múzeum visszaköltözhessen. Mint pontosította: a törvény kimondja, hogy az egyháznak tíz évig meg kell őriznie a visszaszolgáltatott ingatlanok rendeltetését.

"Arra kértük az egyházat, hogy kössünk hosszabb távú partneri szerződést, és keressük meg a felújítás befejezéséhez szükséges forrásokat" - jelentette ki az alpolgármester.

Az 1849-es magyarirtás



Nagyenyedet 1849. január 8-a és 17-e között az Axente Sever és Simion Prodan muzsnaházi pópák vezette román felkelők elpusztították. A lakosság nem hitte, hogy az addig békés románok bántanák őket. Az ortodox karácsony másnapján, éjszaka elszabadult a pokol. 800-1000 védtelen embert mészároltak le helyben, nem kímélve csecsemőt, nőt, aggastyánt sem. Közel ugyanennyien, akik mezítláb a környező hegyekbe menekültek, megfagytak a mínusz huszonnégy fokos hidegben. A vártemplomban talán kitarthattak volna, de nem számítottak a veszélyre. A férfiak a magyar szabadságharc seregében szolgáltak, így nem harc volt ez, hanem közönséges, aljas mészárlás-rablás.

A Kollégium évszázados szellemi értékei a sárban végezték, a haramiák által többre becsült holmik kocsiszámra a támadókat gazdagították, jóllehet a kamarilla később parancsot adott visszaszolgáltatásukra. A halottak egy részét a vársáncba (a mai óvoda udvara), másik felét az addig mészoltónak használt, a vár sáncai melletti gödörbe temették, ahol az emléktábla áll. Római számok jelzik a pogrom puszta dátumát. A borzalmas halálnemek kiagyalóinak nem büntetés járt, hanem ma is álló szobrok, és szülőhelyük nevébe illesztett, felvett nevük hirdetik „dicső tetteiket”.

1910-ben 8663 lakosából még 6497 magyar, 1940 román és 163 német volt, 2011-ben 22 876 lakosából már 16 955 román, 3364 magyar, 930 cigány és 15 német...

