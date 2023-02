Elcsatolt részek :: 2023. február 23. 10:44 ::

Mit tesz a kormány a kárpátaljai magyarok védelmében?

Kommunikációs szinten egész sokat, ez kétségtelen. S jelen írásnak nem is témája a putyini Oroszország megítélése, nem ebben a relációban vizsgálom a témát, kizárólag a kárpátaljai magyarság érdekeit figyelembe véve, abban a keretben, hogy jelenleg Ukrajnában kénytelenek élni. És nem túl jó körülmények között, és ezt nem a háború változtatta meg, hosszú évtizedek óta így van már.

Egyébként sincs sok ráció abban, hogy az ukrán vezetés milyen hasznot vélelmez abból, ha az ország 0,03 (talán már annyi sem) százalékát kitevő nemzeti kisebbség ellen "izmozik". Még ukrán szempontból is totális öngól, de most ezt hagyjuk. Viszont bármelyik nemzeti gondolkodású kormánynak kötelessége védelmére kelni azon nemzetrészeiért, amelyek atrocitásokat kell hogy elszenvedjenek. Tehát a magyar kormánynak a kárpátaljai magyarságot a tőle telhető leghatározottabban és legcélravezetőbben meg kell védenie.

Lényegében erről érdeklődött írásbeli kérdésében Dócs Dávid, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője a kormánynál.

- A kárpátaljai magyarok helyzete évtizedek óta nem, hogy javult volna, de egyre kilátástalanabbá vált, holott az 1991-es érvényes népszavazás értelmében már akkor autonómia járt volna számukra. Szégyenletes tett volt az akkori Antall-kormánynak lemondania a kárpátaljai nemzettestvéreinkről, s remélem, hogy most az Orbán-kormány nem ugyanezt fogja tenni! Hiszen önhibájukon kívül kerültek abba a helyzetbe, hogy ellenségekké váltak a saját szülőföldjükön, de ennek ellenére ugyanúgy a nemzetünk részei, s nem lehet hagyni, hogy az ukrán állam részéről évtizedek óta a legaljasabb módszerekkel próbálják kiölni belőlük magyarságukat nyelvtörvényekkel, fenyegetésekkel, történelemhamisítással, folyamatos jogsértésekkel és atrocitásokkal - fogalmaz írásbeli kérdésében.

- A mostani helyzetben azonban még a korábbiakhoz képest is sikerült szintet lépniük. Míg Ukrajna keleti részén háború zajlik és a fél világ hősként kezeli az ukrán vezetést, addig ezt az állapotot kihasználva a nyugati végeken az ottani őshonos magyar kisebbséget válogatott módszerekkel próbálják véglegesen felszámolni, eltörölni. A munkácsi turulszobor esete tökéletesen szimbolizálta ezt a folyamatot. Azonban ez az eset csak egy volt a sok közül. A munkácsi járás többségében magyarok lakta falvaiban leszedették a hivatalokról, közintézményekről a magyar nemzeti lobogót, vagy épp nagy szaktekintélyű pedagógusokat, iskolaigazgatót rúgtak ki a magyarsága végett. Precedens értékű talán a fornosi eset is, ahol éjfélkor négy rendőr segítségével távolították el a piros, fehér, zöld zászlót. Itt azonban nem álltak meg, hiszen a Dercenben működő magyar állami fenntartású futballakadémiáról a „magyar” feliratot is eltávolították - írja.

Majd a fentiek tükrében felteszi a kérdést, hogy milyen konkrét lépések várhatók a magyar kormánytól arra nézve, hogy megvédje a kárpátaljai magyarokat.

Szijjártó Péter megbízásából Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszolt. Pár sorban, amiből igencsak kitűnik, hogy egyfajta "kötelező rosszként" fogta fel a levél megírását. De olvassuk is el:

Hogy ez egy naiv feltételezésből vagy valami másból fakad, az a végeredmény szempontjából mellékes. Nincs érdemi válasz. Persze, szépen hangzik, hogy az "EU-tagjelölt" (ez is meglehetősen furcsa) Ukrajnának mit kéne betartania, de mi volt az eddigi tapasztalat? S, hogy majd akkor nemzetközi fórumokhoz fordul a kormány? Ez mennyiben érdekelte az ukrán soviniszta vezetést és mennyire fogja a jövőben? Mindannyian tudjuk a választ. Végülis ez is egyfajta válasz a kormány részéről, csak annál tragikusabb.

Lantos János - Kuruc.info