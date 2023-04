Elcsatolt részek :: 2023. április 21. 19:07 ::

Csecsen vadállatok fejezték le a magyar származású kárpátaljai katonát

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a kárpátaljai Nagyszőlősön élő, magyar származású Szerhij Patakit márciusban gyilkolták meg.

A katonát Bahmutban elfogták, lefejezték, majd egy üzenetet küldtek szét a telefonjában talált számokra:

Szerhij már zsákban van.

Hogy komolyan is vegyék a címzettek, a halott telefonjával lefotózták a levágott fejet, és hozzácsatolták a képet a barátoknak. De még ez sem volt elég, még nagyobb fájdalmat akartak okozni az eszelős gyilkosok: lecserélték Pataki profilképét a Viber-alkalmazásán a levágott fejéről készült fotóra.

A Blikk utolérte a család egyik régi barátját, akit sokkolt a gyilkosok barbársága.

– Csecsenek voltak. Így írták alá az üzenetet, „Ahmat az erő”. Az OMON “Akhmat-1” új, 2 ezer harcost számláló különleges csecsen egység, olyasmi, mint az SS volt a hitleri Németország idején. Szerhij felesége talán csak véletlenül nem kapta meg az üzenetet. Szerencsétlen a mai napig bízik abban, hogy imádott férje csak eltűnt, hiszen a holttestét nem találták meg. Szerhij Viber-profilját sem volt hajlandó megnézni, amíg ott volt az a gyalázatos fotó. Egy idő után eltűnt, valaki törölte – számolt be a lapnak az ukrán barát.

A család barátja azt mondja Patakiról, hogy nagyon jó férj, apa és barát volt, szorgalmas és rendes ember.

– Itt született, Kárpátalján, itt nősült, itt nevelte fel a gyerekeket. Azt tette, amit kell akkor is, amikor a hazát kellett megvédeni. Békét akart Ukrajnának, és hitte, hogy visszatér a családjához. A gyerekek még nem tudnak semmiről, és folyton faggatják az anyjukat, ő pedig kénytelen hazudni nekik. És saját magának is. Talán abba kapaszkodik, hogy az interneten elterjedt egy videó, amin lefejeznek egy másik ukrán katonát is, de azon nem Szerhij van. Én láttam mindkét felvételt. Szerhij felesége nem volt hajlandó megnézni. Amíg nem látja holtan, addig van reménye, és addig az tartja benne az erőt. Szerhij árváinak most nagy szükségük van erre az erőre.