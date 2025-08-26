Elcsatolt részek :: 2025. augusztus 26. 12:56 ::

Koncertsorozatot tartanak Sóvidéken a térség turizmusának fellendítésére

Ötállomásos koncertsorozatot tartanak szeptemberben és októberben neves magyar és román zenekarok részvételével a székelyföldi Sóvidéken a térség turizmusának fellendítésére - tájékoztatta az MTI-t kedden a Hargita megyei önkormányzat.

A közlemény szerint a szeptember 12-én kezdődő koncertsorozat célja, hogy új lendületet adjon a parajdi bányakatasztrófa által sújtott térség turizmusának, erősítse a helyi kulturális életet, és hosszabbítsa meg az idegenforgalmi idényt.

A koncertsorozat öt, különböző zenei stílust képviselő zenekart vonultat fel, így minden korosztály számára tartogat élményeket. Szeptember 12-én a Csík zenekar fellépése nyitja a rendezvénysorozatot, majd szeptember 20-án az Intim Torna Illegál lép színpadra a parajdi Nemzetközi Töltöttkáposzta Fesztiválon.

Október 3-án a román zenei élet jeles képviselője, az elektronikus zenét és hiphopot román népzenei motívumokkal ötvöző Subcarpati mutatja be egyedi hangzásvilágát. Október 11-én Pál István "Szalonna" és bandája muzsikál a szovátai Tökfesztiválon. A koncertsorozat október 17-én a Bagossy Brothers Company fellépésével zárul. A koncertek konkrét helyszíneiről később tájékoztatnak.

A közlemény szerint a rendezvények magyar állami támogatással valósulnak meg, helyi és megyei partnerek közreműködésével. A koncertsorozat kapcsolódik a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás (Visit Harghita) által indított, Parajd községet élményturisztikai desztinációként népszerűsítő kezdeményezéshez.

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás rendszeresen egyeztet a parajdi turisztikai vállalkozókkal és lehetséges partnerekkel annak érdekében, hogy a Sóvidék újra vonzó, hiteles és sokszínű úti célként jelenjen meg a belföldi és nemzetközi turisztikai térképen - írták.

Július 25-29. között a brit A Rosie World utazó blogger látogatott el a régióba, míg július 28-31. között 25 romániai influenszer és újságíró vett részt sóvidéki utazáson. A látogatások célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék a térséget, hogy utána hitelesen és sokoldalúan tudják bemutatni olvasóiknak, követőiknek.