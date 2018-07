Videók :: 2018. július 12. 21:43 ::

Morvai: Műhelytitkok: Sorosék és az EU "össztánca" Európa iszlamizációjáért

Sokszor halljuk mostanában nemzeti érzelmű magyar emberektől is a következőket: „Abba kellene már hagyni ezt a sok sorosozást...”, „Nem kellene már a migrációval foglalkozni, hiszen nálunk nincsenek is migránsok...” Én Brüsszelben és Strasbourgban európai parlamenti képviselőként egészen másképp látom a helyzetet.

Nap mint nap tapasztalom, hogy milyen aljas és gyalázatos trükkökkel, cselekkel próbálják a Soros György-féle intézmények ráerőltetni a bevándorlással, Európa iszlamizációjával kapcsolatos elképzeléseiket (azaz röviden: a Soros-tervet) Európa lakosságára. Lehetetlenség ezekről a trükkös megoldásokról nap mint nap számot adni. Ez a szakbizottsági ülés, amely történetesen az Európai Parlament FEMM (női jogi) bizottságának egyik júliusi ülésnapján került sorra, alighanem mindenki számára világossá teszi, hogy is működnek ezek a dolgok. Régi kedves ismerőssel is találkozhatunk Malin Björk személyében, aki „nagy érdemeket szerzett” Magyarországnak a 7-es cikkely szerinti elmarasztalása kapcsán. Láthatjuk, hogy ő például központi szerepet tölt be a Soros-terv végrehajtásában és az azt ellenző országok, így Magyarország felelősségre vonásában, megbüntetésében. Nézzük meg tehát az EU és Soros György közös műhelytitkait - annak érdekében, hogy felkészülten védekezhessünk és megőrizhessük Magyarországot magyarnak!