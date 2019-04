Videók, Programajánló :: 2019. április 10. 12:50 ::

Meghallgatható a Vágtázó Halottkémek új lemeze

A legújabb VHK-album Életzuhatag címmel jelent meg, és alább teljes egészében meg is hallgatható. Akinek pedig tetszik, most szombaton, azaz április 13-án élőben is meghallgathatja a Dürer Kertben (Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.), ahol már a hanghordozót is meg lehet vásárolni.

Azt is megtudtuk, hogy ősztől hanglemezen (vinylen) is élvezhetjük majd az albumot.